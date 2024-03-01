Минниханов на дипломатическом форуме в Турции встретился с Эрдоганом и Орбаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в работе дипломатического форума, организованного в Турции. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В рамках мероприятия Раис Татарстана встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана (Народного Совета, верхней палаты парламента — прим. Т-и) и бывшим лидером этой центральноазиатской страны Гурбангулы Бердымухамедовым, Президентом Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком и другими официальными лицами.

На встречах стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе и регионального сотрудничества. Также были упомянуты вопросы взаимодействия в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.