Минниханов на Digital Innopolis Days: Цель — вовлечь индустрию в образовательный процесс

Подготовка квалифицированных и действительно востребованных молодых специалистов возможна только при учете реальных потребностей компаний. Для этого нужно создавать прямую связь и вовлечение индустрии в образовательные процессы. Об этом на форуме цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Иннополисе рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Перед началом пленарной сессии руководитель республики вместе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко посетил тематическую выставку форума. Здесь гостям презентовали стенды с проектами по цифровизации в добывающей промышленности, энергетической инфраструктуре, на транспорте, проекты по внедрению «цифры» в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях отечественной экономики.

Президент республики напомнил, что в этом году Университет Иннополис отмечает свое 10-летие. Благодаря активным и увлеченным своим делом специалистам ему удается воплощать в жизнь масштабные проекты, играющие значительную роль в экономическом развитии России и ее кадрового потенциала.

«Примером работы в этом направлении в текущем году стал проект „Опорный образовательный центр“, в его рамках прошли обучение более 34 тыс. преподавателей. Большинство из них в процессе обучения успели разработать и внедрить рабочие и образовательные программы», — обратился к участникам форума Рустам Минниханов.

По его словам, нельзя упускать из фокуса внимания качество обучения и мотивацию слушателей. Университетом Иннополис была проведена большая работа в этом направлении: стажировки преподавателей, образовательные мероприятия, актуализация профессиональных стандартов и многое другое.

«В условиях вызовов, с которыми столкнулась экономика нашей страны, возникает потребность в своевременном принятии решений, способных повлиять на индустрию не только в долгосрочной перспективе, но и ответить на запросы компаний уже сегодня. На данный момент остро стоит вопрос импортозамещения зарубежного программного обеспечения», — сказал Минниханов.

Важная роль в решении этой проблемы отведена индустриальным центрам компетенций и разработки программных продуктов. Именно поэтому возникала потребность в перезапуске проекта Опорных образовательных центров. Здесь будет организован проектно-образовательный офис работе в разных направлениях: обучение преподавателей для работы в компаниях на местах, популяризация программного обеспечения, оценка компетенций и актуализация образовательных программ.

Большая работа в 2022 году прошла и по проекту «Цифровые кафедры», который вовлекает индустрию с ее потребностями в образовательный процесс. В нынешних условиях это поможет решить социальную задачу по изменению качества подготовки специалистов, которые сразу будут востребованы в реальном секторе экономики.

Также Президент Татарстана перечислил еще целый ряд масштабных и важных проектов, которые реализуются в республике в направлении цифровизации экономики и создания прямых связей производственных предприятий и науки.

«Все эти проекты объединяет единая цель — вовлечение индустрии в образовательный процесс. Подготовка квалифицированных кадров невозможна без учета реальных потребностей компаний. Данный подход уже показал свою эффективность», — резюмировал Рустам Минниханов.