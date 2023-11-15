Минниханов на CHTF: Татарстан направит специалистов для изучения потенциала компаний КНР

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Делегация Татарстана изучила ряд разработок, представленных на 25-й Китайской выставке высоких технологий (China Hi-Tech Fair, CHTF), в дальнейшем республика направит специалистов, которые должны будут изучить перспективы и потенциал китайских компаний. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Шэньчжэнь – крупнейший в мире город, где производится вся известная электроника – телефоны, бытовая техника, медицинское оборудование. Ознакомились с новыми разработками – договорились направить наших специалистов, чтобы изучить чем можем быть полезны друг другу», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов находится в Шэньчжэне с рабочим визитом. Раис РТ принял участие в открытии 25-й Китайской выставки высоких технологий, которая является одним из крупнейших мероприятий подобного формата в Юго-Восточной Азии. Также руководитель республики встретился с вице-мэром Шэньчжэня.