Минниханов на антикоррупционном заседании: за 4 года в РТ выявили полмиллиона нарушений

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Казанском Кремле заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На рассмотрение заседания были вынесены вопросы соблюдения предпринимателями законодательства и контрольно-надзорной деятельности за этими процессами.

«Осуществление такой работы является прямой обязанностью государства, которое несет ответственность за защиту интересов и прав граждан. В республике действуют 16 региональных и около 20 федеральных органов власти, уполномоченных на осуществление контроля. За три последних года за различные нарушения составлено почти 120 тысяч протоколов об административной ответственности», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что несоблюдение требований безопасности приводит к трагедиям, таким как пожар на рынке «Адмирал», крушение теплохода «Булгария».

«Каждый предприниматель обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, лицензионные условия, пожарную, техническую безопасность и др. Когда действуют в обход этих правил и обязанностей, проблемы возникают как у самих предпринимателей, так и у потребителей их услуг. За последние годы — с 2018-го по 2021-й — общее число выявленных в республике нарушений приближается к полумиллиону, это более 481 тысячи нарушений. Сумма наложенных штрафов превысила миллиард рублей. Столь значительное количество нарушений требует анализа причин и условий их совершения», — отметил Президент РТ.

Он также напомнил, что цель любого государства — развивать бизнес, поддерживать его, обеспечить воспитание добросовестного предпринимателя. «На решение этих вопросов нацелен федеральный закон о государственном контроле, который вступил в силу с 1 июля 2021 г. Ожидаем, что наряду с законом „Об обязательных требованиях в Российской Федерации“ он будет способствовать изменениям в подходах к проводимой работе», — сказал Рустам Минниханов.