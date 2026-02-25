Минниханов на 70-летии Синяшина: «Плеяды его учеников управляют научными коллективами»

В Казани проходит V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений». В этом году она посвящена юбилейной дате – 70-летию академика Олега Синяшина, возглавлявшего Институт органической химии имени Арбузова. О чем говорили ученые и как чествовали юбиляра – в материале «Татар-информа».





Академику РАН, профессору, доктору химических наук Олегу Синяшину сегодня исполнилось 70 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Два вице-президента и 15 академиков РАН на химической конференции

Юбилейная V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений» стартовала накануне в Институте органической и физической химии (ИОФХ) имени Арбузова в Казани. Конференция традиционно охватывает широкий круг вопросов, связанных с созданием новых материалов, их использованием в биомедицине, катализе, нанотехнологиях, а также для решения экологических проблем.

Юбилейная V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений» стартовала в Казани 24 февраля Фото: © Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впервые научная конференция прошла в 2018 году. С каждым разом она привлекает все большее число как российских, так и иностранных участников.

Например, в этом году в качестве пленарных докладчиков в Казань приехали два вице-президента Российской академии наук – академик Сергей Алдошин и академик Степан Калмыков, а также еще 15 академиков Российской академии наук и 7 членов-корреспондентов РАН.

Конференция посвящена юбилейной дате – 70-летию академика Российской академии наук, профессора, доктора химических наук Олега Синяшина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Целые плеяды его учеников управляют многочисленными научными коллективами»

В этом году конференция посвящена юбилейной дате – 70-летию академика Российской академии наук, профессора, доктора химических наук Олега Синяшина. Это выдающийся российский ученый с мировым именем, прошедший путь от младшего научного сотрудника до научного руководителя крупнейшего химического центра академической науки Поволжья – Института органической и физической химии имени Арбузова.

В стенах ИОФХ прошло торжественное заседание, посвященное 70-летию академика Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в стенах института прошло торжественное заседание, посвященное 70-летию академика, участие в котором принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Олег Герольдович долгие годы возглавлял институт, будучи его научным руководителем. Сегодня целые плеяды его учеников управляют многочисленными научными коллективами в Арбузовском институте и других передовых исследовательских учреждениях страны», – заявил Минниханов.

Он напомнил, что на протяжении десяти лет Синяшин был председателем Казанского научного центра Российской академии наук. И под его руководством центр органично интегрировал себя в работу научно-образовательного комплекса республики.

Рустам Минниханов пожелал юбиляру новых свершений на благо отечественной науки и высшей школы, а также крепкого здоровья, бодрости духа и творческого долголетия Фото: rais.tatarstan.ru

«Закономерно, что именно Олег Герольдович в свое время вышел с инициативой возведения в Казани территориально обособленного центра академической науки. Этот проект непосредственно направлен на достижение национальных целей, поставленных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в сфере науки и технологий, и уже получил поддержку главы государства», – отметил Минниханов.

Раис РТ также пожелал юбиляру новых свершений на благо отечественной науки и высшей школы, а также крепкого здоровья, бодрости духа и творческого долголетия. А в заключение он торжественно вручил Синяшину орден «Дуслык».

Рустам Минниханов торжественно вручил Синяшину орден «Дуслык». Фото: rais.tatarstan.ru

«Ученый должен быть ответственным за те результаты, которые он получает»

«Я считаю, что ученый должен быть ответственным за те результаты, которые он получает. Потому что можно получить лекарство, а можно получить яд. Нужно четко понимать, к чему приведут последствия твоих исследований», – заявил журналистам Олег Синяшин.

По его словам, одна из последних прорывных разработок, созданная в лаборатории на базе ИОФХ, – это уникальная методика получения черного фосфора, стоимость которого составляет десятки тысяч рублей за один грамм. Особую ценность этому веществу придает его экологическая направленность.

«Зеленая энергетика основана на получении доступного водорода из воды. Использование черного фосфора позволяет создать дешевые топливные элементы нового поколения. Это топливо получают практически из воды, что создает энергетический элемент для зеленого топлива будущего», – подчеркнул ученый.

Олег Синяшин: «Нужно разрабатывать химические процессы, изначально не создающие отходов и выбросов. И многие химики стремятся сделать химию зеленой» Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Синяшин добавил, что в химии необходимо разрабатывать химические процессы, изначально не создающие отходов и выбросов, предотвращающие загрязнение окружающей среды.

«Химиофобия – неправильный подход. Без химии человечество было бы голым и голодным. Нужно разрабатывать химические процессы, изначально не создающие отходов и выбросов. И многие химики стремятся сделать химию зеленой», – подчеркнул он.

«Организовал огромную молодую прогрессивную, эффективную химическую школу в Казани»

«Я хочу поздравить от имени химической общественности нашего дорогого Олега Герольдовича Синяшина, который является славным продолжателем больших традиций казанской школы и сам организовал огромную молодую прогрессивную, эффективную химическую школу в Казани», – такими словами поздравила Синяшина с юбилеем декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ академик РАН Юлия Горбунова.

Юлия Горбунова: «Казань всегда славилась научными кадрами, и пример Синяшина – это одно из ярких доказательств этого» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она добавила, что Казань всегда славилась научными кадрами и пример Синяшина – это одно из ярких доказательств этого. «Сотрудничество с коллегами из Казани продолжается многие годы. Хотелось бы пожелать Олегу Герольдовичу и его научной школе дальнейшего процветания, многих лет жизни, талантливых мотивированных учеников и новых открытий с целью продвижения такой важной науки, как химия», – заявила Горбунова.

Академик РАН Михаил Егоров в свою очередь подчеркнул, что Олег Синяшин не только ученый, но и прекрасный организатор науки, который много лет был директором института и председателем Казанского филиала РАН.

Михаил Егоров: «Работы Синяшина – химия фосфора и его производных – крайне перспективное направление в современном мире» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Олег Герольдович – блестящий ученый и замечательный человек. Я знаю его почти тридцать лет. Мы тесно связаны по жизни. Он очень организованный человек», – поделился он своим мнением о юбиляре.

Академик добавил, что работы Синяшина – химия фосфора и его производных – крайне перспективное направление в современном мире. Особенно учитывая, что все процессы он старается делать максимально экологически дружественными.

«Если убрать химию, ничего не получится. Мы живем в материальном мире, а химия – наука о веществах и их превращениях. Ведущие ученые-химики приехали, чтобы рассказать Олегу Герольдовичу о своих достижениях и просто быть с ним в этот торжественный момент», – заключил Егоров.