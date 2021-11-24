Минниханов: Мы заинтересованы в углублении кооперации с Саудовской Аравией

фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстан заинтересован в углублении торгово-экономической и гуманитарной кооперации с Саудовской Аравией в рамках российско-саудовского партнерства. Об этом на встрече заместителем генерального секретаря Всемирной исламской лиги доктором Абдулрахманом Алзайдом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Переговоры прошли в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Мы придаем большое значение развитию сотрудничества в рамках российско-саудовских отношений. Внимательно изучаем положительный опыт королевства в разных сферах и заинтересованы в углублении торгово-экономической и гуманитарной кооперации», — отметил руководитель республики.

Он напомнил, что сегодняшнее мероприятие — это первое заседание группы в новом составе и за пределами России. Предыдущее заседание состоялось в 2019 году в Татарстане, тогда во время визита шейха было подписано соглашение между ДУМ республики и Всемирной исламской лигой.

В настоящее время во Всемирную исламскую лигу входят 11 различных международных организаций. Имеется 45 филиалов, 17 офисов, действуют шесть учебных заведений и 13 исламских центров.