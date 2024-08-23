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Минниханов: Мы заинтересованы в участии молодежи РТ в программах институтов ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом на полях Казанского глобального молодежного саммита в Казанской Ратуше. Об этом сообщается на сайте руководителя республики.
Минниханов поблагодарил Айхана за совместную работу в рамках развития гуманитарного партнерства России со странами Организации исламского сотрудничества.
«При вашей поддержке мы в этом году проводим Третий Казанский глобальный молодежный саммит, который стал наследием статуса Молодежной столицы ОИС. В этом году мероприятие принимает более ста делегатов из 43 стран мира», — отметил Раис РТ.
Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в реализации молодежных проектов и контактов на уровне молодежи.
«Мы заинтересованы в развитии молодежных контактов и проектов, участии молодежи Татарстана в соответствующих молодежных программах институтов ОИС», — сказал Минниханов.
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