Минниханов: Мы заинтересованы в участии молодежи РТ в программах институтов ОИС

Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях Казанского глобального молодежного саммита

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом на полях Казанского глобального молодежного саммита в Казанской Ратуше. Об этом сообщается на сайте руководителя республики.

Минниханов поблагодарил Айхана за совместную работу в рамках развития гуманитарного партнерства России со странами Организации исламского сотрудничества.

Таха Айхан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«При вашей поддержке мы в этом году проводим Третий Казанский глобальный молодежный саммит, который стал наследием статуса Молодежной столицы ОИС. В этом году мероприятие принимает более ста делегатов из 43 стран мира», — отметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в реализации молодежных проектов и контактов на уровне молодежи.

«Мы заинтересованы в развитии молодежных контактов и проектов, участии молодежи Татарстана в соответствующих молодежных программах институтов ОИС», — сказал Минниханов.