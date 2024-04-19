Минниханов: Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес выбирал Татарстан

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Инвестиционного офиса при Администрации Президента Турции Бураком Даглыоглу. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках российско-турецких отношений, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил, что Татарстан уделяет большое значение развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Турцией. Она остается одним из ведущих зарубежных партнеров республики. Об этом в том числе говорит серьезный рост товарооборота — до 2,9 млрд долларов, а также крупные инвестиции турецких компаний — 2,5 млрд долларов. В настоящее время в регионе действуют заводы компаний «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам» — «Тракья Гласс», «Шишеджам» — «Аутоматив Гласс», «Джошкуноз», «СМЦ Алабуга», «Колуман», «Тирсан Кардан», реализуются проекты в строительстве, сфере гостиничного бизнеса.

«Сотрудничество Татарстана и Турции имеет долгую историю. Осуществляются взаимные визиты делегаций, развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи. Развитию наших контактов способствует регулярное авиасообщение», — заметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в наращивании связей с турецким бизнесом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, выбирал нашу республику для выхода на российский и евразийский рынки, — сказал руководитель РТ. — Мы готовы оказывать вашим компаниям дальнейшую поддержку и надеемся на новые совместные проекты. Вместе с тем будем поддерживать татарстанские компании, заинтересованные в развитии своего бизнеса в Турции».

Бурак Даглыоглу, в свою очередь, отметил, что в Татарстане созданы все условия для работы потенциальных инвесторов. Турецкий бизнес заинтересован в развитии связей с республикой. Наиболее перспективными для них являются проекты в сфере сельского хозяйства, актуальные из-за климатических особенностей Турции.

«Мы были бы рады развивать совместные проекты с местными аграриями. Также есть интерес к взаимодействию в области технологий и инноваций», — уточнил собеседник Раиса Татарстана.

Гость из Турции в рамках рабочего визита побывал на производственных площадках резидентов ОЭЗ «Алабуга», провел встречу с сотрудниками Генерального консульства в Казани, а также ознакомился с инвестиционным потенциалом Татарстана в Едином презентационном центре РТ.