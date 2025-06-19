Минниханов: Мы заинтересованы в расширении присутствия компаний РТ в Кыргызстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с первым заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Открывая встречу, Минниханов подчеркнул важность укрепления двусторонних связей:

«Мы высоко ценим возможность расширения партнерства с Вашей страной в рамках дружественных российско-киргизских отношений».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам прошлого года татарстано-киргизский товарооборот составил 138 млн долларов. За последние годы товарооборот показал более чем трехкратный рост и стал более диверсифицированный. Ряд татарстанских предприятий активно работает с киргизскими партнерами.

«Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний в Кыргызстане», – отметил Рустам Минниханов.

В частности, речь идет об увеличении поставок нефтехимической продукции, автомобильных шин, товаров бытовой химии, компрессорного, холодильного оборудования.