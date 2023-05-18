Минниханов: Мы стремимся отладить механизмы работы с исламским бизнесом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в России. Участие во встрече, которая прошла в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», приняли дипломаты из более, чем 30 стран. Раис РТ в ходе встречи призвал углубить сотрудничество, в том числе – выработать механизмы взаимодействия с исламским бизнесом.

Приветствуя гостей, Минниханов напомнил, что решением Президента России Владимира Путина KazanForum проводится как мероприятие федерального значения. Он поблагодарил гостей за приезд в Казань.

«Хочу выразить признательность за активное продвижение возможностей сотрудничества с Россией и ее регионами в ваших странах. В непростое для нашей страны время ваше участие в форуме для нас особо ценно», – добавил Раис РТ и подчеркнул, что для России сотрудничество с исламским миром было и остается одним из важнейших векторов внешней политики.

Татарстан – один из ведущих, промышленно развитых и инновационных регионов России – находится в авангарде взаимодействия с мусульманскими компаниями и инвесторами, заявил Минниханов. Он напомнил, что республика поддерживает с ними постоянный диалог как на официальном, так и на деловом уровне.

В Казани в эти дни проходит заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» – один из действенных механизмов совместной работы с мусульманским миром, напомнил Минниханов. Он добавил, что товарооборот республики со странами ОИС в прошлом году превысил 3 млрд долларов, причем почти половина товарооборота приходится на торговлю со странами СНГ. Вместе с тем, объем торговли со странами дальнего зарубежья вырос почти в два раза.

«Совместные инвестиционные проекты с партнерами пока еще носят единичный характер, хотя возможности в данной сфере огромные. На примере Татарстана и при вашей поддержке мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. География стран, с которыми мы выстраиваем отношения, очень широкая», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что Татарстану есть что предложить – это автомобили КАМАЗ, вертолеты, скоростные и грузопассажирские суда, нефтехимическая продукция, минеральные удобрения, нефтегазодобывающее оборудование, продовольствие и продукция сельского хозяйства, медицинская и фармацевтическая продукция. Кроме того, он призвал расширять контакты в области культуры, науки, образования и туризма.

В завершение встречи Минниханов пригласил послов принять участие в «Играх Будущего», которые пройдут в Казани в будущем году, а также встрече глав государств БРИКС, которая также пройдет в столице РТ в 2024 году.

«Мы открыты для сотрудничества и будем рады работать над совместными взаимовыгодными проектам с компаниями из ваших стран», – сказал Раис РТ, обращаясь к дипломатическим представителям.

С приветственными слова к послам также обратились замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко.

В ходе встречи выступили послы таких государств, как Государство Катар, Турецкая Республика, Королевство Саудовская Аравия, Сенегал, Египет, ЮАР, Иордания и другие.