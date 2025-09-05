Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Татарстан продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим из республики. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале.

По его поручению делегация во главе с Премьер-министром республики Алексеем Песошиным и Руководителем Администрации Раиса РТ Асгатом Сафаровым побывала в зоне проведения специальной военной операции.

Во время визита состоялась торжественная церемония награждения бойцов государственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Военнослужащим также был передан гуманитарный груз с необходимым оборудованием и техникой. Раис республики отметил, что бойцы являются примером служения Родине, и выразил им искреннюю благодарность.

Видео: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова