Минниханов: Мы продолжаем активно развивать наше взаимодействие с Кыргызстаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем Председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияром Амангельдиевым. Переговоры прошли на полях форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов поблагодарил кыргызскую сторону за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном и участие в Казанском форуме. Он также отметил совместную работу по сохранению снежного барса – символа тюркских народов.

«Мы очень ценим ваше участие в этой важной работе», – подчеркнул Раис республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Минниханова, Татарстан продолжает активно развивать взаимодействие с Кыргызстаном. По итогам 2025 года товарооборот между республикой и Кыргызстаном превысил 182 млн долларов.

«Но потенциал у нас намного больше, надо работать более активно. Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов взаимной торговли», – заявил он.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества Раис Татарстана назвал сферу культуры и образования. Сейчас в вузах республики обучаются 343 студента из Кыргызстана. Кроме того, взаимодействие развивается по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Данияр Амангельдиев поблагодарил за приглашение на КазаньФорум и передал слова приветствия от Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

«Подтверждаем нашу заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Татарстаном по широкому спектру направлений», – отметил первый вице-премьер Кыргызстана.