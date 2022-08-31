Минниханов: «Мы понимали, что в этой декарбонизации есть что-то против нас»

Снижение нагрузки на экологию и сокращение выбросов парниковых газов — это необходимая и востребованная мера, однако несправедливо, когда одни страны пытаются решить проблемы перехода на «зеленые» технологии за счет других. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума.

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«Мы понимали, что в этой декарбонизации есть что-то против нас… Сама декарбонизация — направление очень нужное. И то, что Президент России [Владимир Путин] такую задачу поставил — это очень важно. Есть много направлений, как мы говорим, по газомоторному топливу, использованию эффективных теплоизоляционных материалов, которые позволят снизить выбросы, — это да», — констатировал Минниханов, выступая на пленарном заседании, посвященном декарбонизации.

«Но когда наши партнеры пытаются решить задачу [создания] „зеленой” экономики за счет других стран — это совершенно неправильно. Поэтому нам очень интересен подход и опыт наших китайских партнеров, стран Ближнего Востока», — подчеркнул вместе с тем Президент РТ.

В МВЦ «Казань Экспо» сегодня открылся Татарстанский нефтегазохимический форум — 2022 — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Форум является площадкой для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, а также местом встречи промышленного и бизнес-сообщества.