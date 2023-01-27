Минниханов: Мы обязаны оказывать всяческую поддержку ветеранам Великой Отечественной

Героизм и самоотверженность ветеранов Великой Отечественной войны должны служить основой патриотического воспитания подрастающего поколения. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Он напомнил, что в эти дни в России отмечается целый ряд Дней воинской славы России. 18 января исполнилось 80 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда, сегодня отмечается 79-я годовщина со Дня полного освобождения города от фашистской блокады.

«Сегодня мы в Казанском Кремле встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. Несмотря на возраст, они продолжают активно участвовать в общественной жизни республики. Мы со своей стороны обязаны оказывать нашим ветеранам повседневное внимание и всяческую поддержку», – подчеркнул руководитель республики.

Он поручил главам муниципальных образований и руководителям республиканских органов обеспечить дальнейшее укрепление статуса ветеранов войны и уделять особое внимание реализации их социальных прав, передает пресс-служба Президента РТ.