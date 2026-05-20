Минниханов: «Мы никогда столько средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры не тратили» – на ЖКХ направят 40 млрд рублей

В Татарстане завершился отопительный сезон, и власти республики уже начали подготовку к новому периоду. В республике модернизируют коммунальные сети, отремонтируют дома, а на случай аварий закупят мобильные котельные. Как республика будет готовиться к осенне-зимнему сезону и на что поручил обратить внимание Минниханов – в материале «Татар-информа».





За отопительный сезон 2025–2026 годов в Татарстане произошло почти 4,3 тыс. аварий в сфере ЖКХ. Часть из них сопровождались отключением тепла. Такие данные на заседании Кабмина РТ, посвященном итогам зимы и подготовке к следующему сезону, озвучил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Это значительная цифра, и прошу Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, руководителей теплоснабжающих организаций городов и муниципальных районов усилить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2026–2027 годов», – заявил Песошин.

Алексей Песошин: «Прошу усилить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2026–2027 годов»

По его словам, коммунальным и сетевым компаниям необходимо строже следить за качеством ремонтных работ и вовремя менять изношенные сети тепло- и водоснабжения, чтобы избежать новых аварий следующей зимой.

Задолженность коммунальных организаций снижается, населения – растет

При этом долги коммунальных организаций за газ и электричество в Татарстане постепенно снижаются, отметил Алексей Песошин. По его словам, такая тенденция сохраняется с 2015 года.

«На сегодняшний день просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 196,3 млн рублей, что ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3%. Просроченная задолженность за электроэнергию снизилась за прошлый год вдвое и составила 39,4 млн рублей», – заявил Песошин.

В то же время долги жителей республики за жилищно-коммунальные услуги продолжают расти. На начало мая они достигли 10,7 млрд рублей.

«Сумма значительная и за год увеличилась на 3,5%», – добавил Премьер-министр Татарстана.

Для резерва закупят 16 транспортируемых котельных установок

Прошедший отопительный сезон в Татарстане длился 246 дней – фактически две трети года. Зима при этом оказалась холоднее предыдущей, поэтому потребление тепла выросло. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, за сезон в республике использовали 6,5 млн гигакалорий – на 9% больше, чем годом ранее.

Марат Айзатуллин: «Главная задача на предстоящий период – не только своевременно подготовить объекты к зиме, но и повысить надежность всей коммунальной инфраструктуры»

«Главная задача на предстоящий период – не только своевременно подготовить объекты к зиме, но и повысить надежность всей коммунальной инфраструктуры», – заявил Айзатуллин.

Для работы в случае аварий в Татарстане решили значительно увеличить резерв мобильных котельных. В этом году республика закупит 16 транспортируемых установок общей мощностью 53 тыс. киловатт. На это направят 320 млн рублей. Для сравнения: в начале 2026 года в Татарстане было всего две такие установки.

В Татарстане в этом году обновят 143 объекта ЖКХ и отремонтируют 706 домов

В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Татарстане направят 12,5 млрд рублей. Это чуть меньше прошлогоднего уровня – примерно на 100 млн рублей. На эти средства в республике планируют обновить 143 объекта ЖКХ, сообщил Марат Айзатуллин.

Отдельно министр отметил инвестиционные программы ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. По его словам, именно они помогают поддерживать стабильную работу коммунальной системы.

«На этот год утверждены 64 инвестпрограммы для 35 организаций. Плановый объем финансирования составляет 18,1 млрд рублей», – заявил Айзатуллин.

Еще одно направление подготовки к зиме – капремонт многоквартирных домов. Власти рассчитывают, что обновление внутридомовых инженерных систем поможет снизить количество аварий в отопительный сезон. В этом году в Татарстане капитально отремонтируют 706 домов на сумму 9,1 млрд рублей.

В сумме на модернизацию сетей, инвестпрограммы, капремонт и другие направления подготовки к следующей зиме в Татарстане планируют направить около 40 млрд рублей.

«Мы никогда столько средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры не тратили»

Подводя итоги совещания, Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что таких объемов вложений в коммунальную инфраструктуру в республике еще не делали.

«На самом деле, мы никогда в истории нашей работы столько средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры не тратили», – подчеркнул он.

Минниханов отметил, что к обновлению сетей и коммунальных объектов нужно активнее подключать энергосбытовые компании. В качестве примера он привел работу «Татэнерго» в Нижнекамске, где без участия компании не удалось бы решить проблему с сильно изношенными сетями.

Раис РТ раскритиковал затягивание сроков подготовки к отопительному сезону.

«Следующая тема, конечно же, – это сроки. Мы красиво говорим: до октября подготовить, а только в октябре начнем. К октябрю паспорта готовности должны быть. Эту работу надо организовать», – заявил Минниханов.

Еще одной темой, на которую обратил внимание руководитель республики, стало состояние газового оборудования в жилых домах. По словам Минниханова, с начала года в Татарстане произошло 26 случаев отравления газом. Он поручил усилить проверки газового хозяйства.

В завершение совещания Раис Татарстана подчеркнул, что в зимний период ключевой задачей остается надежность теплоснабжения и электросетей.

«Но самое главное – это электричество и тепло. Вода тоже нужна, но ее можно подвезти или отремонтировать трубопроводы. А тепло ты не подвезешь. Теплосеть установить даже на мобильных котельных – это два-три дня нужно», – заключил Минниханов.