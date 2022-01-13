Минниханов: «Мы не „пассажиры”, Татарстан вкладывается в федеральный бюджет»

Объем валового регионального продукта в Татарстане растет быстрее, чем доходы регионального бюджета, поскольку федеральный центр забирает всё больше и больше денег. В то же время они возвращаются в экономику республики через национальные проекты и «инфраструктурное меню». Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время дискуссии на полях Гайдаровского форума в Москве.

«Я приведу некоторые цифры. С 2010 по 2021 год валовой региональный продукт Татарстана вырос в 3,2 раза. То есть, был 1 трлн, а стал 3,2 трлн рублей. А доходы бюджета выросли только в 2,4 раза. Те шаги, которые предпринимаются нашими федеральными коллегами, предполагают переток финансов», — констатировал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в Татарстане в прошлом году было собрано около 1 трлн 150 млрд рублей налоговых платежей с территории. «Мы не „пассажиры”, мы серьезный регион, который серьезно вкладывается в федеральный бюджет. И это не только нефть. У нас есть новый нефтеперерабатывающий комплекс, идет модернизация нефтехимических комплексов, объектов КАМАЗа…» — перечислил руководитель республики.

Президент Татарстана признал, что тема взаимоотношений регионального и федерального бюджетов никогда не найдет общего понимания из-за разницы интересов сторон.

«Я работал в муниципалитете, и мне казалось, что руководители в центре не всё понимают. Но когда Минтимер Шаймиев поставил меня министром финансов, оказалось, что в министерстве работают очень подготовленные и профессиональные люди», — поделился воспоминаниями Минниханов. Он пояснил, что видение бюджетных процессов во многом зависит от того, на какой должности работает руководитель.

«Я на федеральном уровне никогда не работал, и у меня есть претензии к федеральным коллегам. Но я исхожу из той ситуации, в которой я нахожусь как руководитель субъекта Федерации», — подчеркнул руководитель республики.

Минниханов напомнил, что с началом пандемии коронавируса Президентом и Правительством России были оперативно приняты важные решения, которые помогли поддержать региональные бюджеты. «И мне сейчас сложно критиковать Правительство РФ, потому что „инфраструктурное меню” дает большие возможности для регионов. Главное, чтобы Правительство РФ не передумало и довело до конца эти решения», — добавил он.

Вместе с тем Президент Татарстана заметил, что решения федеральной власти в области фискальной политики должны быть прогнозируемыми, поскольку это влияет на экономику предприятий и реализацию инвестиционных проектов. Он привел в пример решение об отмене льгот на сверхвязкую нефть, в результате которого «Татнефть» потеряла инвестиции, вложенные в разработку нетрадиционных запасов нефти. Ранее в похожей ситуации оказалась госкомпания «Татспиртпром», поскольку акцизы на крепкий алкоголь стали уходить в федеральный бюджет. «Важно, чтобы было постоянство. Чтобы сказали: пять — семь лет не трогаем», — сформулировал свою точку зрения Минниханов.

Президент Татарстана также обратил внимание на то, что регионы спорят с федеральным Правительством, но друг друга слышат. «В последние годы с „инфраструктурным меню” и нацпроектами поддержка для регионов очень большая — только успевай получать эти средства и осваивать», — уточнил он.

Рустам Минниханов сегодня выступил на площадке XIII Гайдаровского форума, посвященной развитию бюджетного федерализма. В беседе также приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич и другие эксперты.