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Минниханов: Мы не оставим без помощи бойцов и жителей новых территорий
Республика Татарстан не собирается прекращать сбор помощи для участников специальной военной операции и жителей новых территорий. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
«Яңа территорияләрдә яшәүчеләр һәм егетләребез безнең ярдәмгә мохтаҗ. Аларны калдырмыйк. Гуманитар ярдәм җыюны туктатмыйбыз (в переводе с татарского — „Жители новых территорий и наши ребята нуждаются в нашей помощи. Не будем их оставлять. Мы не прекращаем сбор гуманитарной помощи“)», — написал руководитель республики.
Рустам Минниханов также напомнил, что «продолжаются поездки делегаций городов и районов Татарстана с гуманитарными миссиями в зону проведения СВО», и выложил соответствующие фотографии.
В качестве примера Раис РТ упомянул, что на этой неделе помощь военным и местным жителям доставили глава Нижнекамского района Рамиль Муллин и глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Подробнее о двух этих поездках можно прочитать в материалах «Татар-информа» «Боевой дух на высоте»: глава Буинска доставил гумпомощь в Лисичанск и зону СВО и «Хочу каждого увидеть живым»: Рамиль Муллин повез гумпомощь бойцам и жителям Лисичанска.
Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. По его словам, она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.
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