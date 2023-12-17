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СВО 17 декабря 2023 11:25

Минниханов: Мы не оставим без помощи бойцов и жителей новых территорий

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Минниханов: Мы не оставим без помощи бойцов и жителей новых территорий
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан не собирается прекращать сбор помощи для участников специальной военной операции и жителей новых территорий. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

«Яңа территорияләрдә яшәүчеләр һәм егетләребез безнең ярдәмгә мохтаҗ. Аларны калдырмыйк. Гуманитар ярдәм җыюны туктатмыйбыз (в переводе с татарского — „Жители новых территорий и наши ребята нуждаются в нашей помощи. Не будем их оставлять. Мы не прекращаем сбор гуманитарной помощи“)», — написал руководитель республики.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Рустам Минниханов также напомнил, что «продолжаются поездки делегаций городов и районов Татарстана с гуманитарными миссиями в зону проведения СВО», и выложил соответствующие фотографии.

В качестве примера Раис РТ упомянул, что на этой неделе помощь военным и местным жителям доставили глава Нижнекамского района Рамиль Муллин и глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Подробнее о двух этих поездках можно прочитать в материалах «Татар-информа» «Боевой дух на высоте»: глава Буинска доставил гумпомощь в Лисичанск и зону СВО и «Хочу каждого увидеть живым»: Рамиль Муллин повез гумпомощь бойцам и жителям Лисичанска.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. По его словам, она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

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  • Фото: t.me/rustamminnikhanov/
  • Фото: t.me/rustamminnikhanov/
#спецоперация на Украине #Рустам Минниханов
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