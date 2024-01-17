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Минниханов: Мы не можем прогнуться под давлением Запада
Оппоненты не хотят видеть сильную Россию и делают всё, чтобы рухнула ее экономика. Но страна не может прогнуться под давлением Запада. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.
«Наши оппоненты не хотят, чтобы Россия была сильной. Делают всё, чтобы рухнула наша экономика, вводят санкции, издеваются над нашими гражданами. Мы должны понимать, кто друг», — сказал руководитель республики.
Он отметил, что есть огромное количество стран, которые поддерживают нас, и даже в недружественных государствах есть люди, которые являются сторонниками России.
«Да, есть определенная группа руководителей, которые выполняют чей-то заказ. Их люди тоже страдают от этого. И наш Президент давно ставил задачу этот конфликт решить. Надо было несколько вещей — нейтралитет Украины и всё. Но нет, сколько денег они вкладывают, чтобы этот конфликт продолжался», — посетовал Рустам Минниханов.
Он подчеркнул, что необходимо об этом говорить, рассказывать о ситуации гражданам.
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