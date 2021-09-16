Рустам Минниханов: «К 2050 году 70% населения Земли будут проживать в городах»

Президент Татарстана сегодня выступил на площадке Глобальной конференции TCI, рассказав о том, как кластерный подход помогает развивать экономику и социальную сферу республики. Отдельно Рустам Минниханов остановился на сотрудничестве с ООН по снижению «углеродного следа».

Конференция TCI прошла на площадке отеля Kazan Palace by Tasigo с участием представителей крупнейших компаний мира

Фото: president.tatarstan.ru

«Экономика базируется на таких кластерах, как нефтегазовый, химический, машиностроительный, энергетический»

Конференция TCI прошла на площадке отеля Kazan Palace by Tasigo с участием представителей крупнейших компаний мира. В своем выступлении Минниханов напомнил, что в Татарстане принята Стратегия развития экономической и социальной сферы до 2030 года, в основу которой заложен кластерный подход.

«Экономика базируется на таких кластерах, как нефтегазовый, химический, машиностроительный, энергетический. Они создают запрос на инновации, внедрение научных разработок, кооперационные связи», - сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что 2012 году в Татарстане был создан инновационный кластер «Иннокам», который является одним из самых крупных в стране.

По словам Президента РТ, одним из ярких примеров кооперационного взаимодействия является нефтегазохимический комплекс республики Фото: president.tatarstan.ru

«В рамках кластера реализуются проекты по производству новых композиционных материалов на основе стекло и углеволокна, разрабатываются технологии экологичного транспорта», - пояснил руководитель республики.

По словам Президента РТ, одним из ярких примеров кооперационного взаимодействия является нефтегазохимический комплекс республики.

«Татарстан – нефтяная республика у нас есть компания “Татнефть” и более 30 малых нефтяных компаний они направляют сырье на глубокую переработку на комплексы “Танеко” и “ТАИФ-НК”. От них продукция идет на химические заводы и предприятия малого и среднего бизнеса. Таким образом, за счет отлаженной внутриреспубликанской интеграции предприятий обеспечивается глубокий передел углеводородного сырья в конечную продукцию», - рассказал Минниханов.

«Татарстан – нефтяная республика у нас есть компания “Татнефть” и более 30 малых нефтяных компаний» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Кластерный подход успешно реализуется и в образовательной сфере»

Президент РТ отдельно остановился на проекте особой экономической зоны «Алабуга», где работают высокотехнологичные компании, ориентированные на экспорт и импортозамещение. В кооперации они решают вопросы подготовки кадров, реализуют общественные инициативы.

«Несколько слов о кооперационных связях в машиностроительном кластере. Так, “КАМАЗ” сформировал цепочку поставщиков, расположенных на площадке Камского индустриального парка “Мастер”. Здесь успешно развивается автомобильный кластер, в который входят компании “КАМАЗ” и “Соллерс” совместные производства с “Мерседесом”», - уточнил руководитель республики.

Президент РТ отдельно остановился на проекте особой экономической зоны «Алабуга», где работают высокотехнологичные компании Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Минниханов также рассказал, что в республике действует сеть технопарков, где созданы хорошие условия для развития малого и среднего бизнеса. Здесь производится продукция и оказывает услуги для таких крупных товаропроизводителей как «КАМАЗ», «Хайер» и других компаний.

«На базе ключевых вузов созданы кафедры и центры компетенций при поддержке предприятий. В Татарстане открыты 43 ресурсных центра по подготовке рабочих специальностей по стандартам WorldSkills. Мы несколько дней назад с коллегами посетили отраслевой конкурс, который проводила компания «Сибур». Я считаю, что это очень позитивное направление», - поделился мнением Минниханов.

«Кластеры должны учитывать процессы, которые происходят в городских агломерациях»

В своем выступлении Рустам Минниханов также отметил, что для Татарстана важно развивать кооперационные связи между предприятиями. Особенно это актуально в условиях пандемии коронавируса, которая наносит удар по бизнесу.

«Второй важный блок, – это развитие городов, урбанизация. К 2050 году 70% населения Земли будут проживать в городах. В этой связи кластеры должны учитывать процессы, которые происходят в городских агломерациях. Развитие жилищного строительства идет по-своему пути. Трудовые ресурсы, транспортные сети, - они не сбалансированы и это очень важная тема. Президентом РФ поставлена задача выйти на строительство 120 млн квадратных метров жилья в год. Его можно построить, но если мы не будем учитывать производственные и трудовые ресурсы – возникнет сложный вопрос», - выразил опасения Минниханов.

Президент Татарстана также обратил внимание на важность развития циркулярной экономики. «Это и рациональное потребление ресурсов, переход на технологии замкнутого цикла и развитие экологичного сознания. В этом плане у нас есть хорошие примеры, - это работа компании “Татнефть”», - пояснил руководитель республики.

Татарстан наладил сотрудничество с ООН по снижению «углеродного следа»

Во время дискуссии Президенту Татарстана задали вопрос о том, как повестка Организации объединенных наций в контексте 17 целей устойчивого развития соотносятся с проектами, реализуемыми Татарстаном? На этот вопрос Рустам Минниханов ответил, тема сотрудничества с ООН крайне важна для Татарстана.

«Мы индустриальная республика, и для нас очень важны элементы циркулярной экономики. Для нас эти вызовы, очень серьезны. Как на нас повлияет углеродные след? Я являюсь председателем совета директоров „Татнефти”, у нас нет ни одного заседания, когда мы эту тему не обсуждаем. „Татнефть” присоединилась к соглашению ООН в 2019 году. И очень много компаний в Татарстане работают в этом направлении», — сказал Президент РТ.

«Татнефть» присоединилась к соглашению ООН в 2019 году. И очень много компаний в Татарстане работают в этом направлении Фото: president.tatarstan.ru

Он напомнил, что в 2020 году Татарстан представил специальный отчет о том, как цели устойчивого развития ООН достигаются в республике. Презентация была проведена в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Конференция TCI проходит в Казани с 15 по 17 сентября. Основные темы - кластерные инициативы, инновационное обеспечение, раскрытие человеческого потенциала.