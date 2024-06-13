Минниханов: Мы готовы провести юношеские Исламские игры

Государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества, поддержали идею проведения юношеских Исламских игр в Татарстане. Об этом на выездном заседании Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, которое прошло в Казани, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Страны Организации исламского сотрудничества готовы нам доверить проведение юношеских игр. Многие готовы приехать. Мы обсуждаем это, у нас хороший контакт. Это еще один повод показать, что Россия открыта к сотрудничеству», — заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что название «Исламские игры» не связано непосредственно с религией, а обусловлено статусом соответствующей организации.

«Они (государства — члены ОИС — прим. Т-и) готовы дать нам флаг соревнований. Осталось понять, можем ли мы его взять. Я хочу, чтобы наша страна звучала на весь мир. Сейчас одними из главных наших партнеров выступают страны исламского мира», — подчеркнул Раис Татарстана.

В ответ председатель думского комитета Дмитрий Свищев пообещал проработать этот вопрос, но Минниханов был категоричен.

«Не надо прорабатывать, нужно поддержать. Многие ваши наработки на этом этапе и заканчиваются. Доводите до конца. Нам нужен международный статус. Проголосуйте и ответьте. Тогда это будет действительно работа комитета», — сказал руководитель республики.

Он напомнил, что Татарстан провел первый хоккейный турнир среди исламских стран, к которому проявили большой интерес представители разных государств. Спортсмены, по его словам, приехали на него с огромной радостью и получили много ярких эмоций.

Члены комитета единогласно поддержали идею проведения юношеских игр Организации исламского сотрудничества в Татарстане. По предварительным расчетам, мероприятие может пройти летом 2025 года.