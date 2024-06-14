Минниханов: Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с атлетами республики, занимающимися зимними видами спорта. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики поздравил спортсменов с успешными выступлениями в сезоне 2023-2024 годов. «Несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку, вы продолжаете упорно тренироваться и демонстрировать высокое спортивное мастерство, целеустремленность и несгибаемую веру в победу», — заметил он.

В успехах атлетов Рустам Минниханов увидел результат кропотливой работы тренеров, спортивных федераций, спонсоров, клубов и учреждений. Особые слова признательности он адресовал родным и близким спортсменов, которые поддерживают их везде и всегда.

«Ваши высокие спортивные результаты — мощный стимул для упорного труда 92 тыс. мальчишек и девчонок, которые занимаются в спортшколах республики — как зимними, так и летними видами спорта. Кроме того, своим примером вы пропагандируете ведение здорового образа жизни и стремление добиваться высоких результатов», — выразил уверенность Раис РТ.

Минниханов также заверил, что в Татарстане проводится работа по созданию максимально комфортных условий для тренировок: строятся современные спортивные объекты, укрепляется материально-техническая база спортивных школ, выплачиваются стимулирующие выплаты и надбавки за достижения.

Он напомнил, что на данный момент 63% татарстанцев систематически занимаются физкультурой и спортом. С каждым годом увеличивается число атлетов, ставших участниками национальных сборных: сейчас их уже 957. В прошлом году ими было завоевано 965 медалей.

«Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют Татарстан. Уверен, впереди вас ждет немало громких побед, вы и в дальнейшем будете писать яркую историю спортивных достижений республики и страны», — заключил Рустам Минниханов.

В свою очередь министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что за последний зимний сезон татарстанцы завоевали 59 медалей: 11 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых.

В прыжках на лыжах с трамплина на счету атлетов РТ 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды, в сноуборде — также 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых, а в лыжных гонках — 2 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. В состязаниях по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата представители республики взяли одно золото, 2 серебра и 3 бронзы.

Генеральный директор АО «Сетевая компания» и глава Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев поблагодарил руководство Татарстана за постоянную поддержку. «Системность очень важна», — в частности, констатировал он.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан.

Вовлечение населения в занятиям спортом — одна из главных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, как и ряд других нацпроектов (некоторые появились позднее).