Минниханов: «Мы должны сохранить позиции России на мировом энергетическом рынке»

Действия стран Запада направлены на то, чтобы сместить Россию с лидирующих позиций на мировом энергетическом рынке. Чтобы противостоять этому, необходимо активнее развивать отечественные технологии добычи и переработки углеводородов. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении на Нефтяном саммите РТ.

«На данном этапе мы должна сохранить позиции России в качестве главного игрока на мировом энергетическом рынке. То, что Россия представлена в качестве крупного и надежного поставщика, не всем нравится. Есть попытки нас на этом рынке подвинуть, закрыть нам технологии. К нашему счастью, многие наши партнеры сохранили отношения, это очень важно. Второе — это технологи, наши институты. Сегодня мы находимся в нефтяной столице Татарстана, где идет очень серьезная работа по созданию образовательного и научно-исследовательского центра мирового уровня. Наша задача — сохранить позиции нашей страны», — подчеркнул Минниханов.

В Альметьевске, в лагере «Юность», проходит ежегодный традиционный Нефтяной саммит Республики Татарстан. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках III Международного нефтегазового молодежного форума.