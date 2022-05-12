Минниханов: Мы должны помнить подвиг тех, кто построил Волжский оборонительный рубеж

Фото: © Владимир Васильев

В Казани праздничной программой завершился патриотический марафон «Подвиг в тылу», проводимый Татарстаном и Чувашией. Концерт, прошедший в стенах Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая, был посвящен самоотверженному труду жителей республик в тылу в годы Великой Отечественной войны и 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа.

Погрузиться в культуру дружественных регионов собрался полный зал. Поприветствовали собравшихся гостей со сцены Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Фото: © Владимир Васильев

Почетными гостями события стали министр культуры Чувашской Республики Светлана Каликова, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, а также министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова, которая находится в Татарстане с рабочим визитом.

Президент РТ поздравил всех собравшихся с праздником Великой Победы и поблагодарил организаторов и участников марафона «Подвиг в тылу».

Фото: © Владимир Васильев



«По большому счету мы пока очень мало говорили о Казанском обводе, оборонительном рубеже. Хотя это огромный трудовой подвиг, совершенный на территории трех республик — Марийской, Чувашской и Татарстана. Его совершили такие же герои, как и те, что сражались на полях битвы, и те, кто ковали победу в тылу. Все мы должны знать и помнить об этом», — отметил Рустам Минниханов.

Он напомнил о большой работе, проведённой экспертами из Чувашской Республики по увековечиванию памяти строителей оборонных рубежей.

Фото: © Владимир Васильев

«Только из Татарстана на строительстве укреплений были задействованы около 100 тыс. человек. А ведь шла война, никакая техника не была доступна, все делалось ручным трудом. И наши предки справились с этой задачей», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В свою очередь глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что ранее страницы истории, связанные со строительством оборонительных рубежей, были недостаточно освещены.

«Несомненно, это пример мужества и героизма, которые совершались нашими предками. И, прежде всего, женщинами и детьми. Это вдвойне волнительно и трогательно. Примечательно, что этот подвиг зафиксирован в культурных продуктах, таких как кинофильмы, спектакли, концертные программы», — заметил глава Чувашии.

Фото: © Владимир Васильев



Как строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа объединило несколько народов, так и здесь на сцене объединились творческие коллективы Чувашии и Татарстана.

Государственный ансамбль песни и танца Чувашской Республики, Государственный камерный хор Республики Татарстан и другие творческие коллективы и исполнители представили зрителям национальные песни и танцы, а также театрализованные номера, эмоционально демонстрирующие ту «цену», которую пришлось заплатить за необходимость защищать свою Родину.

Фото: © Владимир Васильев



Строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа велось с 1941 по 1942 год. Оборонительные линии предназначались для задержки возможного наступления вражеских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и другим крупным промышленным центрам страны. Система инженерных укреплений проходила по территории Татарской, Марийской и Чувашской автономных республик.