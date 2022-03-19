Минниханов о продовольственном рынке: «Никакого беспокойства быть не должно»

В Татарстане достаточный объем продуктов питания и товаров первой необходимости. В республике сформирован каталог продукции для замещения импорта, а предпринимателей освободили от проверок. Об этом говорили сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача ­– достигнуть все стратегические цели и национальные задачи, рассчитанные до 2030 года

Фото: tatarstan.ru

Татарстан может получить бюджетный кредит на 30 млрд рублей

Рустам Минниханов подчеркнул, что Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача ­– достигнуть все стратегические цели и национальные задачи, рассчитанные до 2030 года. «Будет продолжена реализация всех запланированных федеральных и региональных проектов. Финансирование соответствующих мероприятий будет в полном объеме», - отметил руководитель республики.

Он сообщил, что для субъектов будут отсрочены выплаты по бюджетным кредитам, будут сохранены и, возможно, увеличены объемы инфраструктурных бюджетных кредитов. Кроме того, ожидается, что субъектам будет предоставлена кредитная линия в размере до 10% от бюджета. Рустам Минниханов заметил, что если консолидированный бюджет республики составляет около 300 млрд рублей, то сумма может быть значительной. По его мнению, эти средства нужно направить на приобретение материалов и оборудования.

Ожидается, что субъектам будет предоставлена кредитная линия в размере до 10% от бюджета Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Руководитель республики напомнил, что для поддержки семей с детьми по поручению Президента России с 1 апреля вводятся выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. Также будут выделены средства на поддержку занятости, в том числе на создание временных вакансий для граждан под риском увольнения и на оплачиваемые общественные работы, будут приняты решения по индексации социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также заработной платы в бюджетной сфере. Этот вопрос он поручил проработать и на региональном уровне.

«Наш агропромышленный комплекс имеет достаточно ресурсов»

Для защиты потребительского рынка нужно обеспечить доступность товаров первой необходимости и расширить их ассортимент. «Этими вопросами наш штаб уже занимается и уже есть конкретные шаги, действия очень правильные», – оценил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что он посетил ряд производственных и торговых предприятий и ознакомился с состоянием дел. Это предприятие по выпуску лекарств «Татхимфармпрепараты», тепличный комбинат «Майский», распределительные центры X5 Retail Group и ТМК Групп. Все эти организации, выполняющие важную роль в обеспечении граждан товарами первой необходимости, работают стабильно, без перебоев.

«Наш агропромышленный комплекс имеет достаточно ресурсов для того, чтобы не только удовлетворить потребности местного нашего рынка, но еще и выделить ресурсы для поставки в другие регионы» Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов напомнил, что с сегодняшнего дня возобновляются сельскохозяйственные ярмарки. «Активность населения с учетом сегодняшних реалий высокая и мы должны не только словами заверить, а своими действиями показать, что никакого беспокойства быть не должно. Наш агропромышленный комплекс имеет достаточно ресурсов для того, чтобы не только удовлетворить потребности местного нашего рынка, но еще и выделить ресурсы для поставки в другие регионы, потому что мы крупный производитель сельхозпродукции», – подчеркнул Президент Татарстана.

ФАС по Татарстану предупредило поставщиков о недопустимости необоснованного повышения цен

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что в республике на текущей неделе был зафиксирован повышенный спрос населения на продукты длительного хранения.

«Относительно прошлой недели объемы продаж снизились, но все еще остаются выше средних объемов потребления», – отметил он.

В Татарстане на текущей неделе был зафиксирован повышенный спрос населения на продукты длительного хранения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведется ежедневный мониторинг товарных запасов в торговых сетях. И для обеспечения населения продовольствием поставки по ряду товарных позиций в розничные торговые сети были увеличены.

«Объем основных товаров на распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики. Предприятия торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости», – заверил министр.

В то же время, по его словам, от населения поступали отдельные обращения на временное отсутствие сахара в некоторых магазинах. Такая ситуация ­– по всей стране. «Причинами являлся повышенный спрос, когда товар не успевали подвозить с распределительных центров», – пояснил Шагиахметов.

Федеральные органы власти начали проверку цепочки поставок сахара в розничные магазины – производителей, ритейлеров и посредников.

«Аналогичная работа проводится и на уровне республики. В рамках предупредительных мер Управлением ФАС по РТ направлены письма предупредительного характера о недопустимости необоснованного повышения цен в адрес более 40 производителей и поставщиков Республики Татарстан, в том числе осуществляющих реализацию сахара, муки, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, мясной продукции, непродовольственных товаров», – сообщил Шагиахметов.

«В рамках предупредительных мер Управлением ФАС по РТ направлены письма предупредительного характера о недопустимости необоснованного повышения цен» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В республиканском каталоге импортозамещения – 113 тыс. товаров

В ближайшее время ожидаются решения на федеральном уровне для поддержки занятости населения, в том числе будут предусмотрены общественные работы, временная занятость работников, находящихся под риском увольнения, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

«Министерству труда совместно с уполномоченными органами власти необходимо мониторить деятельность каждого предприятия с целью сохранения социальных гарантий трудовым коллективам», – заявил Шагиахметов.

Для бесперебойной работы системообразующих предприятий на федеральном уровне создан ситуационный центр Оперативного штаба Минтранса России – он будет решать вопросы логистики.

Для замещения импортных закупок в республике на базе республиканского маркетингового центра создан каталог предложений, в котором уже собрано 113 тыс. номенклатурных наименований аналогичной продукции, поставляемой российскими, в том числе татарстанскими, производителями и поставщиками. «И эта база продолжает пополняться», – отметил министр.

Для замещения импортных закупок в республике на базе республиканского маркетингового центра создан каталог предложений российских производителей и поставщиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он призвал предприятия оперативно подготовить документы для участия в льготных кредитных программах на федеральном уровне. В частности, предприятия АПК могут получить до 5 млрд рублей по ставке 10% годовых на год. Организациям промышленности и торговли будут доступны кредиты по ставке 11% годовых: одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на год, группа компаний – до 30 млрд рублей.

С введением моратория отменено и прекращено 2,7 тыс. проверок малого бизнеса

Чтобы малый и средний бизнес адаптировался к новым условиям, на федеральном уровне принято несколько решений, в том числе введен мораторий на проверки, предусмотрены кредитные каникулы, мораторий на банкротство, запрет на блокировку операций по счетам должников по налогам до 1 июня 2022 года, увеличен срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Бизнесменам будут компенсироваться банковские комиссии за расчеты через Систему быстрых платежей. «Задача – максимально их использовать», – обратил внимание Шагиахметов.

По его словам, министерство экономики провело совещание со всеми контрольно-надзорными органами, прокуратурой республики и объединениями предпринимателей, где были обсуждены вопросы реализации особенностей проведения проверок в 2022 году.

«В результате введенного с 10 марта моратория на проведение плановых проверок бизнеса федеральными, региональными и муниципальными органами контроля отменено 2 211 проверок, прекращено 512 начатых проверок» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В результате введенного с 10 марта моратория на проведение плановых проверок бизнеса федеральными, региональными и муниципальными органами контроля отменено 2 211 проверок, прекращено 512 начатых проверок», – сообщил Шагиахметов.

Он отметил, что предприниматели недостаточно активно используются такими инструментами, как кредитные каникулы – можно получить отсрочку или уменьшение ежемесячных платежей на срок до 6 месяцев. От татарстанских предпринимателей подано всего 57 заявок.

Еще один инструмент - возможность провести реструктуризацию своих кредитов по внутрибанковским программам. Таких заявок поступило всего 173.

Сельхозтоваропроизводители республики подали 56 заявок на льготные кредиты на сумму 2,5 млрд рублей.

«Главам районов необходимо взять на особый контроль вопрос доведения полной информации и вовлечения представителей бизнеса в реализуемые меры поддержки», – заявил Шагиахметов.