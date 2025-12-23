Минниханов: Мы будем активно работать с Индией, к ней большой интерес

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшней пресс-конференции ответил на вопрос «Татар-информа» о планах по сотрудничеству с Индией. В завершающемся 2025 году в Казани впервые прошел деловой форум «TIME: Россия-Индия. Взаимная эффективность».

«Индия имеет огромный потенциал. Это фармакология, лекарства, IT, высокие технологии. Она, может быть, пока не такая развитая, но потенциал Индии не меньше, чем у Китая. Китай уже поднялся, у них бурное развитие, а Индия – она обязательно поднимется», – выразил уверенность Минниханов.

Он добавил, что на примере российско-китайского форума «РОСТКИ» Татарстан увидел, что подобный формат эффективен, и поэтому организовал российско-индийский бизнес-форум TIME.

«Пока товарооборот с Индией у нас в несколько раз меньше [чем с Китаем], но мы там открыли наше представительство. У нас [в Казани] открылось Генеральное консульство [Индии]. Мы будем активно работать с Индией. Там большой интерес», – подчеркнул Раис Татарстана.