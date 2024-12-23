Минниханов – Мухаметшину: «Фарид Хайруллович, вы наш бренд, в России такого нет»

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Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина поздравили с 30-летием пребывания на посту руководителя республиканского парламента. Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил его за плодотворную работу на шестом заседании Государственного Совета РТ.

«Фарид Хайруллович, вы наш некий бренд. В России такого нет. Вы 30 лет в парламенте. Понятно, что был небольшой перерыв в Правительстве [РТ], но все время рука об руку вместе с вами работаем. Где бы я ни работал, всегда в вашем лице была серьезная поддержка», – обратился к спикеру Госсовета руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что системная профессиональная работа парламента – это залог успеха развития Татарстана. «Для нас большая честь и гордость, что нашим парламентом руководит такая личность. Эта фамилия и в России, и за ее пределами известна», – заявил он.

Раис РТ заметил, что этот год был непростым, еще «есть вопросы, которые беспокоят», но произошло и много позитивных событий. «Республика на подъеме. По темпам роста промышленной продукции, инвестициям в основной капитал – везде позитив», – уточнил он.

Поблагодарив Мухаметшина за плодотворную работу, Минниханов отметил, что депутатский корпус – это опора руководства республики.

Со значимой вехой главу парламента также поздравил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Он пожелал ему и дальше также принципиально, грамотно отстаивать интересы республики, жителей, законодательно проводить социально значимые решения.

«В эти дни исполняется в общей сложности 30 лет, как должность Председателя парламента Татарстана замещает Фарид Хайруллович Мухаметшин. За это время под его руководством сформирован надежный правовой фундамент динамичного развития республики. Голос Государственного Совета Татарстана хорошо слышен на федеральном уровне, в международных, межрегиональных контактах, социально-экономической жизни республики», – сказал депутат.

Мухаметшин поблагодарил за поздравления. «30 лет – немалый срок депутатства. Разные времена были, Рустам Нургалиевич. Мы с вами работали рука об руку в Правительстве и сегодня в это непростое время. Хочу поблагодарить нашего учителя – Минтимера Шариповича Шаймиева (первый Президент РТ, Государственный Советник Татарстана – прим. Т-и), который основную нагрузку нес в те годы. И Чубайса помним, и разгосударствление, и как сохраняли экономику, и не раздали нашу многовекторную экономику по частным рукам. Мы подписали двусторонний договор с федеральным центром, который сегодня позволяет нам поддерживать многонациональную республику», – подчеркнул он.

Глава парламента сообщил, что получил много поздравлений, в том числе от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Она сказала, что Татарстан отличается активными первыми лицами. Шаймиева и Минниханова добрым словом вспомнила. А я говорю: «Когда мы вместе, мы непобедимы». Мы вместе решаем задачи развития нашей республики и поддержки наших граждан», – заключил Мухаметшин.