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Ру Тат
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11 мая 2021  16:31
Эвелина Киселёва

Минниханов и Мурашко прибыли в ДРКБ проведать пострадавших при стрельбе детей

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В Детскую республиканскую клиническую больницу республики приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Сразу после в сопровождении Министра здравоохранения республики Марата Садыкова и министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также в больницу прибыли сотрудники спецслужб и ведомств, в том числе МЧС России.

Они понаблюдают, как оказывается медицинская помощь детям, пострадавшим в школе №175, где 19-летний подросток устроил стрельбу.

Напомним, что семеро детей скончались, ещё 18 находятся на лечении в ДРКБ. 

 

 

Автор фото и видео: Эвелина Киселева

дркб трагедия
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