Минниханов и Мурашко прибыли в ДРКБ проведать пострадавших при стрельбе детей

В Детскую республиканскую клиническую больницу республики приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сразу после в сопровождении Министра здравоохранения республики Марата Садыкова и министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также в больницу прибыли сотрудники спецслужб и ведомств, в том числе МЧС России.

Они понаблюдают, как оказывается медицинская помощь детям, пострадавшим в школе №175, где 19-летний подросток устроил стрельбу.

Напомним, что семеро детей скончались, ещё 18 находятся на лечении в ДРКБ.

Автор фото и видео: Эвелина Киселева