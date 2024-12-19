Минниханов: Муниципалитеты проводят огромную работу по поддержке участников СВО

Муниципалитетами Татарстана проводится огромная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Также муниципальные образования вносят вклад в обеспечение устойчивого развития региона. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на XIХ съезде Ассоциации Совета муниципальных образований РТ в Казани.

«Главный вызов для всех нас - успешное завершение специальной военной операции. Сегодня вся страна мобилизована для обеспечения победы. Муниципалитетами республики проводится огромная работа по формированию личного состава вооруженных сил. И, конечно, на муниципалитетах огромная работа по поддержке военнослужащих и их семей, реабилитация и трудоустройство ветеранов СВО, оказание гуманитарной помощи воинским частям и подшефным городам», - сказал Раис Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что татарстанцы достойно защищают интересы нашей Родины в зоне проведения специальной военной операции, сражаются за суверенитет и будущее страны.

«Наша задача - обеспечить поддержку бойцам и их семьям. Муниципалитетами в этом направлении ведется большая работа. Многие главы районов и городов с гуманитарным грузом регулярно посещают воинские части, где служат наши ребята, а также подшефные города Лисичанск и Рубежное. Главы районов и городов с начала СВО совершили всего 182 выезда. Это - не обязанность, это - долг» - сказал Минниханов.

Всего на счету глав поселений 275 поездок в подшефные города и приграничные территории. В своем выступлении Раис Татарстана напомнил самые важные события 2024 года, рассказал о достижениях Татарстана в различных сферах, работе по нацпроектам и программам.

«Достижения республики - результат слаженной работы, тесного взаимодействия всех уровней власти. Огромный вклад в развитие нашей республики и в развитие нашей страны вносят муниципальные образования», - сказал Рустам Минниханов.

С отчетом о работе Совета муниципальных образований Республики Татарстан выступил председатель ассоциации Экзам Губайдуллин. Он также отметил работу муниципалитетов, направленную на поддержку участников СВО.

«Главы муниципальных районов организуют и лично участвуют в доставке необходимых грузов для бойцов, систематически общаются с призванными и ушедшими на СВО добровольцами», - заметил он.

На встрече выступил участник СВО Александр Хорьков, бывший глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района. Он рассказал, почему решил стать участником специальной военной операции.

«Я – профессиональный военный и не мог остаться в стороне. Мое решение поддержали в семье. Моя супруга тоже приехала через полгода, стала заниматься волонтерской работой», – пояснил он журналистам.

Хорьков отметил работу, проводимую руководителями сельских поселений.

«Главы сельских поселений собрались, построили передвижную баню и привезли. Она до сих пор функционирует, эта помощь неоценима», – добавил Хорьков.

Участники съезда обсудили вопросы взаимодействия государственной и муниципальной власти, реализации федеральных и республиканских программ, определили приоритетные задачи на 2025 год. По итогам съезда будет сформирован план совместных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления Татарстана. Этот документ станет одним из ключевых в работе министерств, ведомств и муниципалитетов республики.

В работе съезда Совета муниципальных образований республики приняли участие представители всех муниципальных образований Татарстана – 956 делегатов, а также более 300 приглашенных - представители республиканской и государственной власти, депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации РФ от Татарстана, ветераны органов местного самоуправления, руководители ТОС и землячеств, общественных организаций.