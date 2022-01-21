Минниханов: «Можно назвать территорию агломерацией, но без денег ничего не получится»

Агломерации крупных городов Татарстана являются точками роста экономики Татарстана, но для их развития требуется правовая база, механизмы привлечения финансовых средств в инфраструктуру. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Еще при разработке нашей Стратегии-2030 мы предусмотрели развитие агломераций как главных точек роста развития экономики. Агломерационно развитие сегодня на слуху, и федеральное Правительство эту тему продвигает. Но у регионов много вопросов, мы в рамках комиссии Госсовета РФ, где я отвечаю за строительство и городскую среду, мы эти вопросы тоже поднимаем. В первую очередь это – правовая база развития агломераций и финансовое обеспечение. Можно назвать территорию агломерацией, но если там не сделать инфраструктуру, денег не закачать, то ничего не получится», – обратил внимание Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что сегодня решить проблему развития агломераций позволяют инфраструктурные кредиты. «Первые две наши заявки – это Лаишевский и Зеленодольский куст, эти территории мы начали развивать. Следующий этап – Камская агломерация, Тукаевский район», – уточнил руководитель республики.

Президент Татарстана поблагодарил Правительство России за принятие решений, позволяющих развивать новые территории. «Сейчас много принимается решений по снятию инфраструктурных ограничений, созданию единого транспортного кадастра, очень хорошая поддержка по вылетным трассам, по трассе М-12», – перечислил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана пояснил, что для развития агломераций республики необходимы новые транспортные магистрали. В части Камского кластера – это обход городов Нижнекамск и Набережные Челны с мостовым переходом через Каму. Развитие третьей агломерации в нефтяном регионе Татарстана связано со строительством автодороги Алексеевское – Альметьевск, которая дальше пойдет на Бавлы. «По всем этим трем агломерациям у нас идет серьезная работа», – подчеркнул руководитель республики.