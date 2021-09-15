Рустам Минниханов может возглавить совет директоров «Туполева»

Президент Татарстана Рустам Минниханов может стать председателем совета директоров ПАО «Туполев».

«Источники сообщают, что в ближайшее время Рустам Минниханов может возглавить совет директоров ПАО „Туполев“», – сообщил Telegram-канал «Татмедиа».

Из официальных сообщений «Туполева» следует, что 30 августа на предприятии был избран новый состав совета директоров из семи человек. Заседание совета директоров компании, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании председателя, состоится 16 сентября.

ПАО «Туполев» – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением госкорпорации «Ростех»).

В Казани расположен филиал «Туполева» – Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. На предприятии производятся Ту-214, завод занимается ремонтом и модернизацией самолетов для дальней авиации ВКС России Ту-22М3 и Ту-160. С 2015 года возобновлено производство стратегических бомбардировщиков Ту-160.