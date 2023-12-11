Минниханов молодым профессионалам: «Цель — чтобы не вы искали работодателя, а он вас»

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с призерами и победителями чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» из Татарстана. Республика уже четвертый год подряд сохраняет лидерские позиции в этих турнирах, ежегодно участники привозят с соревнований целую россыпь медалей.

«Важно продолжить работу по предоставлению возможностей людям с ограниченными возможностями здоровья развиваться и становиться востребованными профессионалами. Также в этом году стартовало новое всероссийское чемпионатное движение по профмастерству „Профессионалы”. Оно учитывает опыт WorldSkills, все мы помним, каких результатов мы достигали там», — отметил Минниханов.

В рамках нового движения сборная Татарстана завоевала 148 медалей, 42 из которых золотые. К такому результату привела системная работа, полное вовлечение в нее участников и наставников, многочисленные тренировки и поддержка руководителей учебных заведений, считает Раис Татарстана.

«Ваши победы на чемпионатах профессионального мастерства — это дополнительный плюс перед будущими работодателями. Высокий результат — это неоспоримое преимущество. Не вы должны искать, а работодатель должен найти вас. К этому нам надо стремиться», — заключил Рустам Минниханов.

С ответными речами, адресованными Раису РТ, выступили победители и призеры чемпионатов. Так, Михаил Цыбин, завоевавший серебряную медаль на «Абилимпиксе» в компетенции «Сварочные технологии», поблагодарил руководство республики за поддержку, а также рассказал о своем отношении к профессии.

«Я увлекаюсь сваркой с детства. Это мое любимое увлечение, которое приносит мне много эмоций. Хочу поблагодарить всех наставников за поддержку и заботу на соревнованиях. Я уже с первого курса колледжа готовился к чемпионату. Мне еще осталось учиться два года, я буду продолжать развиваться в своей любимой компетенции», — заверил он.

После того, как Михаил Цыбин выиграл региональный чемпионат, он получил возможность представлять Татарстан и на всероссийских соревнованиях, где и завоевал серебряную медаль в этом году.

Затем Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды тем, кто внес большой вклад в развитие систем «Профессионалы» и «Абилимпикс» в республике.