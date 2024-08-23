Минниханов: Молодежная политика — приоритет для развития Татарстана и России

Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании Казанского глобального молодежного саммита

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании Казанского глобального молодежного саммита. Он рассказал о спортивных мероприятиях, которые провела республика в последние годы, и развитии инфраструктуры и возможностях для молодых людей, которые существуют в регионе.

«Молодежная политика — приоритет для развития человеческого капитала Татарстана и России в целом. Основа для совершенствования и гармоничного развития личности, имеющей иммунитет к внешним негативным факторам — это здоровые ценностные ориентиры, которые определяются средой, где дети растут и развиваются. Особую роль в этом вопросе играет Интернет и современные технологии. Такие вызовы становятся с каждым днём всё более актуальными. Все это требует от нас нового качества работы. Зачастую молодежь не знает о возможностях, которые созданы для них государством», — отметил Минниханов.

В этой связи он рассказал гостям о молодежных организациях, работающих в республике. Особое внимание он уделил сообществу «Сэлэт», движению «Созвездие — Йолдызлык», Академии молодежной дипломатии, «Движению первых» и другим.

«В ходе саммита было поднято много актуальных вопросов в сфере современной молодежной политики. Уверен, ваши дискуссии прошли продуктивно. Нам очень важно обмениваться лучшими практиками в подготовке кадров, воспитании подрастающего поколения и создании лучших условий для молодежи», — заключил Раис Татарстана.

Дамир Фаттахов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О работе с молодежью на уровне страны доложил заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. Он рассказал о платформе «Молодежь России», где уже зарегистрировано более 4,3 млн человек, а также о сервисе «Навигатор возможностей», который знакомит молодых людей с мероприятиями и конкурсами на портале Госуслуг.

«Татарстан задает тренды в международном молодежном сотрудничестве и поднимает актуальные вопросы в сфере. Особенно актуальна и значима тема саммита этого года. Вопросы цифровизации и поиска передовых решений занимают важную роль и в работе Росмолодежи. Мы используем все тенденции и активно используем цифровые возможности для вовлечения молодых людей в проекты и программы», — добавил Фаттахов.

Ключевой темой саммита стали современные технологии в молодежной политике. На него приехали более 100 представителей из 43 стран. Соорганизатором выступила Организация Исламского сотрудничества.

Тариг Али Бахит Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большое количество участников Казанского глобального молодежного саммита отражает роль молодежи в развитии общества. Именно они ответственны за будущее и должны уметь преодолевать вызовы. Хочу призвать молодых людей к получению знаний, идти в ногу со временем и пользоваться итогами нашего мероприятия», — заявил заместитель Генерального секретаря по гуманитарным, культурным и социальным вопросам Организации исламского сотрудничества Тариг Али Бахит.

По итогам саммита была принята декларация с рекомендациями от делегатов форума по дальнейшему развитию международного молодежного сотрудничества и по дальнейшей работе с молодыми людьми.