Минниханов – молодежи Татарстана: Ваша энергия, таланты и идеи двигают страну вперед

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале поздравил молодых жителей республики с Днем молодежи.

«С праздником! С Днем молодежи, друзья! Ваша энергия, таланты и смелые идеи двигают нашу страну вперед», – подчеркнул Раис РТ.

«Яшьләр көне белән! Кыю максатлар куегыз hәм аларга ирешегез. Яшьләр өчен илебездә, республикабызда барлык шартлар hәм мөмкинлекләр бар (в переводе с татарского – „С Днем молодежи! Ставьте смелые цели и достигайте их. Для молодежи в нашей стране, в нашей республике имеются все условия и возможности“)», – выразил уверенность Минниханов.

Руководитель республики также опубликовал видеоролик, в котором под бодрую музыку сравниваются возможности, имевшиеся у молодых татарстанцев раньше и имеющиеся сейчас. «Эпохи меняются, но одно остается – любовь к Родине», – подчеркивается в финале видео.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.