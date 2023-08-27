news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 27 августа 2023 16:22

Минниханов: Молодежь из 10 стран приехала в лагерь «Друзья» в Иннополисе

Скопировать ссылку
Минниханов: Молодежь из 10 стран приехала в лагерь «Друзья» в Иннополисе

В Иннополисе проходит Международный молодежный лагерь «Друзья». Для участия в нем в республику прибыли молодые люди из 10 стран, рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.

В своем телеграм-канале он поделился эпизодами смены, которая будет продолжаться до 29 августа.

«В Иннополисе в эти выходные тоже активно. Там проходит Международный молодежный лагерь „Друзья“ от Движения Первых. К нам в республику приехали молодые люди из 10 стран. Яшләргә уңышлар!» — подписал он фотографии.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

#Рустам Минниханов #иннополис #молодежь
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное