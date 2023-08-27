Минниханов: Молодежь из 10 стран приехала в лагерь «Друзья» в Иннополисе

В Иннополисе проходит Международный молодежный лагерь «Друзья». Для участия в нем в республику прибыли молодые люди из 10 стран, рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.

В своем телеграм-канале он поделился эпизодами смены, которая будет продолжаться до 29 августа.

«В Иннополисе в эти выходные тоже активно. Там проходит Международный молодежный лагерь „Друзья“ от Движения Первых. К нам в республику приехали молодые люди из 10 стран. Яшләргә уңышлар!» — подписал он фотографии.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана