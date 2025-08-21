Мишустин, Файзуллин и Минниханов послушали, как татарскую песню играют на тубафоне

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» послушали, как на тубафоне играют мелодию татарской песни «Эх, сез матур кызлар» Асафа Валиева. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Такие музыкальные объекты сейчас устанавливают на детских площадках в парках и скверах», – отметила Галимова.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой