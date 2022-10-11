Минниханов — Мирзиёеву: В эти непростые времена мы сохранили эффективное партнерство

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за особое внимание к развитию сотрудничества двух республик, направленное на укрепление российско-узбекистанских отношений. В 2022 году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами.

«В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство», — приводит слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Он обратил внимание на то, что 2022-й показал активность в развитии сотрудничества. Благодаря личной поддержке Шавката Мирзиёева открыт совместный проект — химико-индустриальный технопарк «Чирчик», а также филиал КФУ в городе Джизаке.

По итогам 2021 года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 млн долларов, рост составил 23,5%. Первое полугодие 2022-го также отмечено ростом, на 34%. Все это стало осуществимо благодаря активному личному взаимодействию, взаимным визитам, результатами которых становятся совместные предприятия, выразил уверенность Рустам Минниханов.

Отдельно он поблагодарил Президента Узбекистана за активную работу представителя республики в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую Президент РТ возглавляет по поручению российского лидера Владимира Путина.