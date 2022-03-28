Поддержка пожилых, активности для молодых: о чём пишут официальные telegram-каналы РТ

Массовая миграция официальных аккаунтов министерств и ведомств продолжается в Татарстане. Вслед за Президентом РТ Рустамом Миннихановым информацией на дружественных платформах делятся руководители органов власти, а также медийные персоны республики. «Татар-информ» собрал обзор официальных аккаунтов, уже появившихся в Telegram.

Встречи с первыми лицами и фото Акдуса

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже давно активно ведет свои соцсети. Ежедневная фотография Площади свободы из окна кабинета руководителя региона с подписью «Хәерле иртә!» стало узнаваемой и оригинальной чертой Минниханова.

Теперь он завел свой Telegram-канал, где «Хәерле иртә!» сменилось на «Исәнмесез!», но композиция ежедневного утреннего фото осталось неизменной.

Одно появление Минниханова в мессенджере вызвало кучу эмоций у пользователей. Только первый пост с приветствием набрал более 5 тыс. лайков, свыше 1,2 тыс. сердец и много других положительных отзывов.

В своем канале Президент Татарстана рассказывает о своих рабочих поездках, ситуации в республике, а также иногда в ленте можно увидеть и фото его собаки Акдуса, которую ему подарил бывший Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов еще весной 2021 года.

От ремонта дорог до венчурного бизнеса

Не отстают от Президента Татарстана министерства и ведомства республики. Почти все они уже с начала марта создали свои Telegram-каналы, где публикуют последние новости.

К примеру, Министерство культуры РТ завело даже специальную рубрику в своем канале, которая называется «Ежедневные новости культурной республики», где можно кратко ознакомиться с актуальными событиями.

«Татмедиа» также объявило о создании своего Telegram-канала в начале марта. Там читатель может следить за последними новостями в области медиа в Татарстане. В частности, один из последних постов посвящен тому, что республика вошла в топ регионов России, где повышается доступность печатной продукции.

О работе УФССП РТ можно узнать в канале «Судебные приставы». Там публикуют информацию об оказанной помощи, завершенных делах и правилах деятельности приставов.

Минмолодежи Татарстана также создали свой Telegram-канал. Там публикуются посты о планируемых мероприятиях, программах для молодежи и многое другое.

«У нас вы сможете узнавать актуальную информацию о возможностях для молодежи Татарстана. Мы всегда вам рады, открыты для идей и предложений», - сказано в первом сообщении в ТГ-канале Минмолодежи РТ.

О темпах сдачи жилья в Татарстане, проверках учреждений и соципотеке можно почитать в канале Госстройнадзора РТ.

Тема наличия продуктов питания в магазинах стала одной из главных в последние недели. Для того, чтобы рассказывать жителям республики о ситуации на складах, проведении сельхозярмарок и многом другом, свой Telegram-канал создал Минсельхоз Татарстана.

О своей работе инвестиционно-венчурный фонд РТ также продолжит рассказывать в Telegram.

«Мы рады приветствовать вас на нашем официальном Telegram-канале. Команда ИВФ РТ и дальше будет рассказывать о наиболее интересных событиях венчурной индустрии в России и за рубежом. Мы планируем делиться новостями о работе фонда и развитии IT-индустрии», - сказано в первом сообщении после создания канала.

На новую площадку перешло и Минземимущество Татарстана. На канале можно почитать о программах ведомства. К примеру, один из последних постов посвящен новым правилам заключения социального контракта для безработных граждан.

Миндортранс РТ в своем ТГ-канале рассказывает о ближайших планах по ремонту дорог в республике, развитии транспортных узлов и скидках на ЖД и авиа-билеты.

Не отстает от общей тенденции и Минобрнауки Татарстана. В их telegram-канале размещена информация о ближайших научных конкурсах для детей, новости о грядущем ЕГЭ и о том, когда готовиться к зачислению ребенка в первый класс.

Об открытии новых производств в Татарстане и инвестиционном климате в республике рассказывает АИР РТ в своем канале. Они добавляют и немного юмора в свои посты. В частности, в одном из них размещены мемы на тему развития бренда InvestTatarstan.

О всем, что связано с продажей и покупкой недвижимости, изменениях в законодательстве в этой сфере, а также задать вопросы на эту тему можно в telegram-канале Росреестра РТ.

Минздрав РТ также начал вести свой канал. Там можно почитать о последних новинках в медицине республики, получить полезные советы в этой области, а также о удивительных случаях с больницах РТ. К примеру, в одном из последних постов рассказывается история женщины, которой в одной из клиник республики удалили опухоль размером с футбольный мяч.

Госкомитет по биоресурсам РТ в своем ТГ-канале публикует итоги борьбы с браконьерами в лесах и на водоемах Татарстана. Так, на одном из недавних рейдов на реке Свияга, инспекторы задержали двух мужчин, которые занимались рыбалкой запрещенными оружиями лова.

Некоторые ведомства уже давно активно ведут свою деятельность в telegram. Так, Госкомитет по туризму РТ еще с начала 2020 года рассказывает в своем канале о новых туристических центрах в республике, ограничениях в деятельности кафе ресторанов и отелей, а также мерах поддержки отрасли.

С середины прошлого года работает канал Госжилфонда РТ. Они рассказывают о жилищных программах ГЖФ, технической готовности домов, нововведениях и обо всем, что связано с деятельностью организации.

Благоустройства дворов и сельхозярмарки

В отличие от министерств и ведомств, каналы в Telegram исполкомов районов и мэрий крупных городов существуют довольно давно. Так, мэрия Казани рассказывает о своей работе через мессенджер еще с 2016 года и их канал насчитывает почти 6 тыс. подписчиков. Там публикуются актуальные данные о запланированных мероприятиях, ответы на вопросы граждан и интересные факты из жизни города.

Недавно к этому направлению присоединилась и мэрия Набережных Челнов. Уже сейчас там можно почитать о том, какие дворы будут отремонтированы в городе в этом году по программе «Наш двор», сельхозярмарках в городе и многом другом, связанно с автоградом.

Одним из примеров районов, где активно рассказывают о работе властей через Telegram-канал – Лаишевский. Он создан еще и декабре. Там можно ознакомиться с яркими событиями в муниципалитете, узнать о ключевых событиях и грядущих проектах.

Фото: скриншоты телеграм-каналов; фото на анонсе: pixabay.com