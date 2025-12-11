Минниханов: Межнациональный мир и согласие – залог успешного развития Татарстана

Итоги реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Татарстане на период до 2025 года и задачи новой стратегии до 2036 года обсудили сегодня в Казанском Кремле на Совете при Раисе Татарстана. Заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы собрались накануне важной даты – Дня Конституции. Реализация конституционных прав тесно переплетается с темой нашего сегодняшнего заседания. Важнейшей гарантией основного закона страны является равенство прав и свобод человека независимо от пола, расы, национальности и языка», – сказал Рустам Минниханов, открывая встречу.

Он отметил, что в Татарстане проводится большая работа в рамках исполнения республиканского плана реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

«Президентом России Владимиром Путиным 25 ноября утверждена новая стратегия на период до 2036 года. Особое внимание уделено роли русского народа в поддержании многонационального единства, этнокультурного и языкового многообразия России, историческому опыту и традициям межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Они названы достоянием многонационального народа страны, которое защищается государством», – отметил Рустам Минниханов.

Существенное место в документе уделено внешним и внутренним угрозам национальной безопасности России. Среди них русофобия, неонацизм, фальсификация истории, радикализм, насаждение чуждых идеалов и ценностей, попытка дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Эти вопросы особенно актуальны в связи с проведением специальной военной операции.

«Стратегия впервые включает новый раздел, который определяет модель ее реализации в субъектах страны, опору на исторический опыт взаимодействия народов, проживающих на данных территориях», – отметил Минниханов.

Особое внимание также уделено сохранению этнокультурной самобытности народов и защите их прав, принятию мер по укреплению гражданского единства, сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, их языков, культур, повышению эффективности программных мер, постоянному мониторингу и профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве, оперативному реагированию на них.

Минниханов отметил , что Татарстан – республика с ярко выраженным многонациональным и поликонфессиональным составом.

«На протяжении столетий здесь компактно и в согласии проживают представители народов Поволжья – татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы, мордва и другие. В последние годы заметное влияние на национальный состав стали оказывать миграционные процессы», – сказал Раис Татарстана.

Сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия – важнейшее условие успешного развития Татарстана. Важно комплексно и системно решать вопросы этнокультурного развития, подчеркнул он.