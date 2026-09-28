Минниханов: Межнациональный мир и согласие – наш ценностный ориентир

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал важнейший ценностный ориентир Татарстана во время ежегодного послания Госсовету РТ.

«Важнейшим ценностным ориентиром, предметом нашей особой гордости остается межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. В Татарстане в атмосфере дружбы и добрососедства проживают представители 175 национальностей. Наша главная задача – сохранение и поддержка их культуры, традиций и, конечно же, языков», – заявил он.

Минниханов отметил, что сегодня в зал приглашены преподаватели родных языков с педагогическим стажем более 20-30, даже 40 лет: Раиса Иванова (мордовский язык), Галина Ляхова (чувашский), Ирина Горшкова (русский), Олеся Антипова (марийский), Виталий Семенов (удмуртский), Ильсур Мухаметдинов (татарский) – учитель, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы», а также Нарина Кулхуашвили – учитель грузинского языка, директор многонациональной воскресной школы, где преподается 28 родных языков.

«Спасибо вам и в вашем лице всем преподавателям родных языков за ваш благородный и очень важный труд!» – заявил Минниханов.