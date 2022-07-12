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Спорт
12 июля 2022  17:38

Минниханов, Метшин и Леонов вошли в состав оргкомитета «Игр будущего» в Казани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, главы Минспорта и Минцифры РТ Владимир Леонов и Айрат Хайруллин вошли в состав организационного комитета «Игр будущего». Об этом говорится в распоряжении Правительства, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, членами организационного комитета стали гендиректор Агентства развития компьютерного и иных видов спорта Антон Кара, замруководителя аппарата Президента РТ Игорь Савельев, вице-премьер РТ Шамиль Гафаров, гендиректор ООО «Всемирные игры будущего» Игорь Столяров.

Киберспортивное событие пройдет в столице Татарстана в феврале 2024 года.

#игры будущего
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