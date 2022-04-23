Минниханов: Местные власти претворяют в жизнь многие государственные задачи

фото: пресс-служба Президента РТ

Единство и слаженная работа муниципальных образований и органов госвласти Татарстана помогли решить множество актуальных задач территорий и повысить качество жизни населения. В конечном счете многие государственные задачи, как малые, так и особо важные, реализуются именно местными властями, отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя представителей органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

Праздничное мероприятие состоялось в казанском ГТРК «Корстон», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В своей речи Рустам Минниханов затронул новую модель муниципальной власти, законопроект о которой рассматривается в Госдуме. По его мнению, в текущих условиях России необходима вертикально выстроенная, единая система всех уровней публичной власти.

«Не должно быть никаких опасений в том, что в рамках предстоящей реформы мы обеспечим сохранение на местах шаговой доступности органов власти; сегодняшние представители поселенческого уровня будут востребованы в новых территориальных органах муниципальных округов», — заверил Президент Татарстана.

Он напомнил, что сейчас одной из главных задач властей всех уровней является обеспечение стабильности жизнедеятельности территорий, достойного уровня жизни населения. Ради этого Президент России Владимир Путин инициировал ряд беспрецедентных мер для поддержки базовых отраслей экономики, системообразующих предприятий, МСП и россиян.

«Будет продолжена реализация всех ранее утвержденных национальных проектов и республиканских программ. Уверен, вместе нам под силу успешно решить самые сложные задачи», — подчеркнул Минниханов.

В заключение он поблагодарил муниципальные власти за ежедневный труд на благо республики и ее жителей, ответственность и добросовестное отношение к своему делу.