Минниханов: Мероприятия ко Дню Героев Отечества должны пройти на самом высоком уровне
Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, необходимо провести на самом высоком уровне. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании со всеми муниципальными районами, которое прошло в Доме Правительства.
«Сегодня, когда солдаты и офицеры Вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Татарстана, ежедневно проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции, День Героев Отечества для нас несомненно приобретает еще большую значимость. Мероприятия к этой дате во всех муниципальных образованиях должны быть организованы на самом высоком уровне», – сказал руководитель республики.
Он предложил главам городов и районов, а также руководителям министерств, ведомств и крупных компаний лично поучаствовать в этих мероприятиях.
Рустам Минниханов напомнил еще об одном важном для Татарстана событии. 9 декабря в Колонном зале Дома Союзов в Москве подведут итоги Года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
«Для нас это знаковое событие. Проведена огромная работа, и я хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие», – сказал Президент РТ.