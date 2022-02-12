Минниханов: Медицинскую помощь должны получить все, кто в ней нуждается

К серьезному росту заболеваемости в Татарстане привело распространение штамма «омикрон» коронавируса, отметил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов подчеркнул, что за прошедшую неделю показатели выросли в 2 раза, и все ограничительные меры в республике сохраняются.

«Важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, в школах следует продолжить строго контролировать работу „утренних фильтров“ на входе», — сказал Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил, что ситуация улучшается в сфере образования — к прежнему режиму вернулись все закрытые ранее на разобщение школы. Но сохраняется большая нагрузка на на систему здравоохранения, особенно на поликлиники. Он поручил республиканскому оперативному штабу продумать систему распределения наплыва пациентов в утренние часы, существует также договоренность, что поликлиники будут работать в субботу и воскресенье.

«Кроме того, не все люди способны прийти в поликлинику, но нам нужно дойти до каждого, кто нуждается в помощи. Мы не имеем права оставлять без внимания эту категорию граждан», — заявил Минниханов.

Он поручил главам районов и городов держать ситуацию в поликлиниках на постоянном контроле и оказывать необходимую поддержку медработникам.

Прорабатывается также возможноть закрытия больничных листов в дистанционном формате по номеру 122, чтобы выздоровевшие люди повторно не возвращались в больницу, сообщил Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.