Минниханов: «Мечтали о росте экономики до 3 трлн, сейчас говорим о цифре 5 трлн рублей»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проводит традиционную предновогоднюю встречу с журналистами. Руководитель республики рассказал об ожидаемых итогах развития экономики Татарстана в 2021 году и планах на следующий год.

В этом году встреча Президента Татарстана с журналистами впервые проходит в здании Присутственных мест в Казанском Кремле Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Самое главное – экономика растет»

В этом году встреча Президента Татарстана с журналистами впервые проходит в здании Присутственных мест в Казанском Кремле. Перед началом встречи помощник руководителя республики Наталья Фишман-Бекмамбетова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова провели экскурсию для журналистов по зданию, показали уже благоустроенные локации.

Рустам Минниханов начал встречу с подведения итогов развития экономики. «Самое главное – экономика растет. Валовой региональный продукт мы ждем не менее 103,8%. В абсолютных цифрах – это свыше 3,2 трлн рублей», – сказал руководитель республики.

Он назвал цифру хорошей, но более впечатляющей – объем промышленного производства. Он, как ожидается, вырастет на 8,3% по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах – до 3,765 трлн рублей.

Помощник руководителя республики Наталья Фишман-Бекмамбетова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова провели экскурсию для журналистов по зданию Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы всегда говорили насчет цифры 3 триллиона. Наша мечта – 3 триллиона – уже прошла. Мы сейчас говорим о цифре 5 триллионов. Что такое 5 триллионов? Это не менее 500 млрд рублей собственных доходов (консолидированного бюджета, – прим. Т-и). Наше качество жизни будет зависеть от того, сколько у нас будет собственных заработанных денег», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, если инвестиции в экономику в предыдущие годы были на уровне около 600 млрд рублей, в этом году инвестиции в основной капитал ожидаются в объеме 665 млрд рублей.

Выросли показатели оборота розничной торговли, строительных работ. Из-за неблагоприятных погодных условий снизились показатели в сельском хозяйстве – на 18% по сравнению с прошлым годом и на 15% они оказались ниже, чем в 2019 году.

Рустам Минниханов: «Наше качество жизни будет зависеть от того, сколько у нас будет собственных заработанных денег» Фото: president.tatarstan.ru

«Задача – темп (роста экономики, – прим. Т-и) сохранить. Темп роста мы закладываем 103,6% [выполнить их, – прим. Т-и] – это основная задача, которая перед нами стоит», – сказал Минниханов.

Добычу нефти в Татарстане ограничивает сделка ОПЕК+

Основа экономики Татарстана – предприятия нефтегазохимического комплекса. Планируется, что в этом году компании произведут продукцию на 2,4 трлн рублей – доля в общем объеме промпроизводства республики достигнет 63%.

«Что касается нефтедобычи – мы в этом году выйдем на цифру 34,5 млн тонн. Цифры были бы у нас больше, если бы не было ограничений со стороны ОПЕК плюс», – отметил Минниханов.

Стремительно развивается комплекс ТАНЕКО. Всего в этом году начали работать семь новых производств Фото: president.tatarstan.ru

По его словам, стремительно развивается комплекс ТАНЕКО. На днях были запущены в комплексное опробование три новых установки, всего в этом году начали работать семь новых производств.

Президент отметил, что в этом году в республике планируется переработать около 20 млн тонн нефти. Минниханов напомнил, что потенциал республики по объемам переработки – 22-23 млн тонн нефти в год. И на этот показатель нужно выходить «уже сейчас».

Год – благоприятный для нефтехимии

Год оказался благоприятный для предприятий нефтехимии, в том числе «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». «Мы очень ждем реализацию проекта ЭП-600 (этиленовое производство мощностью 600 тыс. тонн в год на «Нижнекамскнефтехиме», – прим. Т-и). Это столько же этилена, сколько сегодня производит Нижнекамск, это значит выпуск производных – полиэтилена, полипропилена, это возможности для дальнейшего расширения», – сказал Президент.

Минниханов напомнил, что в этом году произошло объединение ТАИФа с СИБУРом Фото: president.tatarstan.ru

Он напомнил, что в этом году произошло объединение ТАИФа с СИБУРом. «По нашей договоренности, по соглашению, которое мы подписали, все инвестпланы, программы, которые были определены нами для группы компаний «ТАИФ» в части этих предприятий («Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16, – прим. Т-и), они будут реализованы», – подчеркнул руководитель республики.

На встрече затрагивались вопросы цен на жилье, демографии, борьбы с коронавирусной инфекцией и множество других. Информационное агентство «Татар-информ» готовит подробный материал с традиционной встречи Президента Татарстана с журналистами.