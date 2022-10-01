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Ру Тат
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Экономика
1 октября 2022  16:12

Минниханов машиностроителям: РТ важно наладить кооперационные цепочки с новыми регионами

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественных мероприятиях в Набережных Челнах, посвященных Дню машиностроителя. В поздравительной речи республиканский лидер не мог не упомянуть присоединение к России новых регионов по результатам их свободного волеизъявления.

«Сегодня перед нашими промышленными предприятиями стоит важная задача – наладить контакт с новыми регионами, выстроить с ними необходимые кооперационные цепочки. Все они – промышленные территории, где развиты металлургия, машиностроение, ряд других отраслей. Это наша общая обязанность – оказать всемерную поддержку новым регионам», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, Президент РТ отметил, что даже в непростой 2022 год показатели в машиностроении за первые восемь месяцев получились высокие. Так, индекс промышленного производства в машиностроении составил 103%, объем отгруженной продукции превысил 500 млрд рублей.

На данный момент в республике работает почти 3,5 тыс. машиностроительных предприятий, на которых занято порядка 138 тыс. человек, добавил Рустам Минниханов.

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