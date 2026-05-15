Минниханов: Лушниковская ПГУ усиливает энергобезопасность Татарстана

Открытие новой парогазовой установки СИБУРа на «Казаньоргсинтезе» – очень важный проект, который усиливает энергетическую безопасность Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на открытии Лушниковской ПГУ.

Он подчеркнул, что энергосистема Татарстана приросла на 280 МВт дополнительной мощности.

Минниханов отметил, что теперь предприятие будет полностью обеспечивать себя электроэнергией. И что особо важно – проект удалось реализовать несмотря на отказ зарубежных поставщиков предоставить нужные турбины.

«Наверное, в другой стране законсервировали бы, продали бы все оборудование. А мы справились, решили эту задачу. Вы большие молодцы! Желаю вам успехов!» – заключил Раис Татарстана.

Министр энергетики России Сергей Цивилев, в свою очередь, сказал, что Лушниковская ПГУ соединяет в себе сразу три отрасли: машиностроение, нефтехимию и электроэнергетику. Особенно же он отметил высокий КПД установки.

Он также добавил, что благодаря освоению новых компетенций, коллектив завода значительно повысил свой профессиональный уровень, превзойдя тех специалистов, которые первоначально поставляли данное оборудование.

Отметим, что электроэнергию на новом ПГУ генерируют две турбины: газовая и паровая. Их суммарная мощность по итогам испытаний составила 281 МВт. По данным «Системного оператора», Лушниковская ПГУ стала крупнейшей из введенных в 2025 году электростанций в России.

Стоит отметить высокий КПД установки, который составляет почти 54%. Для сравнения, КПД классической паросиловой электростанции, как правило, не превышает 40%.

Таких результатов удалось достичь благодаря совмещенному циклу работы обеих турбин. Сперва сжатый газ приводит в действие свою турбину. А отходящие оттуда горячие газы греют пар для паровой турбины.

При этом газотурбинная установка адаптирована для работы на синтетическом газе, который образуется на производстве этилена. Отметим, что раньше этот газ сжигался на факелах.

Ключевыми эффектами от запуска установки станут повышение энергоэффективности предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет применения вторичного энергоресурса.