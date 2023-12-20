Минниханов: ДНР и ЛНР вновь благодарят Татарстан за доставку гумпомощи

Из зоны проведения специальной военной операции вернулись делегации из трех районов Татарстана — Арского, Спасского и Лениногорского. Жители ДНР и ЛНР, получившие необходимые товары, поблагодарили всех, кто принимал участие в сборе и отправке груза, рассказал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что поставку в зону СВО, Лисичанск и Рубежное сопроводили главы трех районов РТ — Ильшат Нуриев, Фаргат Мухаметов и Рягат Хусаинов.

«Гуманитар ярдәм билгеләнгән урыннарга җиткерелде. Безнең якташларыбыз, Луганск һәм Донецк халык республикаларында яшәучеләр гуманитар йөкләр җыюда һәм китерүдә катнашкан һәркемгә зур рәхмәтләрен тапшырдылар. (Гуманитарная помощь доставлена в обозначенные районы. Наши соотечественники, жители Луганской и Донецкой Народных Республик выразили благодарность всем, кто участвовал в сборе и доставке гуманитарных грузов)», — написал Минниханов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: https://t.me/rustamminnikhanov