Минниханов лично поздравил работников «Челны-Хлеб» с 50-летием производства

Раис Татарстана Рустам Минниханов, который сегодня находится с рабочим визитом в Набережных Челнах, побывал на производстве «Челны-Хлеб». Он осмотрел цеха, пообщался с сотрудниками хлебзавода и поздравил их с 50-летием предприятия.

«Челны-Хлеб» – один из лидеров хлебопекарной промышленности Татарстана, состоящий из нескольких подразделений. Производственная мощность департамента №1 составляет 75 тонн хлебобулочных изделий в сутки, 5 тонн/сутки сухаробараночных изделий, 1 тонна/сутки восточных сладостей. Татарские национальные сладости производятся на уникальной автоматической линии с производительностью до 2 тонн в сутки.

Департамент №2 состоит из двух полностью модернизированных высокотехнологичных производств: хлебобулочного и кондитерского. Хлебобулочный цех вырабатывает до 90 тонн хлеба и батонов и 5 тонн сдобных изделий в сутки. Всего свыше 100 наименований хлебобулочной продукции. Производительность кондитерской фабрики – 20 тонн продукции в сутки.

Кроме того, в состав АО «Челны-Хлеб» входят автотранспортное предприятие, отдел капитального строительства, мельнично-элеваторный комплекс.

Минниханов ознакомился с работой хлебобулочного цеха, осмотрел новую линию по производству батонов и участок выпечки мелкоштучных булочных изделий, после чего пообщался с работниками предприятия, сообщает пресс-служба Раиса РТ.