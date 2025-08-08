news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 августа 2025 10:22

Минниханов: Лесному хозяйству в Татарстане уделяют особое внимание

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов: Лесному хозяйству в Татарстане уделяют особое внимание
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгением Марковым и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Руководители федеральных ведомств приехали в Казань на Всероссийское совещание по восстановлению и разведению лесов. На встрече с Миннихановым они обсудили сотрудничество и развитие совместных проектов в лесном хозяйстве.

Раис Татарстана подчеркнул, что лесному хозяйству в республике уделяют особое внимание – более 17% площади РТ покрыто лесами. В лесной отрасли трудятся свыше 2,3 тыс. человек.

«Благодаря их слаженной работе у нас ежегодно создаются тысячи гектаров лесных насаждений, обеспечивается защита лесов от пожаров и незаконных рубок», – отметил Минниханов.

#Рустам Минниханов #лесное хозяйство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

7 августа 2025
IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

7 августа 2025