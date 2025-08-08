Минниханов: Лесному хозяйству в Татарстане уделяют особое внимание

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгением Марковым и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Руководители федеральных ведомств приехали в Казань на Всероссийское совещание по восстановлению и разведению лесов. На встрече с Миннихановым они обсудили сотрудничество и развитие совместных проектов в лесном хозяйстве.

Раис Татарстана подчеркнул, что лесному хозяйству в республике уделяют особое внимание – более 17% площади РТ покрыто лесами. В лесной отрасли трудятся свыше 2,3 тыс. человек.

«Благодаря их слаженной работе у нас ежегодно создаются тысячи гектаров лесных насаждений, обеспечивается защита лесов от пожаров и незаконных рубок», – отметил Минниханов.