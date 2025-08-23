news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 23 августа 2025 16:11

Минниханов: «Лениногорскнефть» – один из флагманов нефтедобычи Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Праздничные мероприятия, посвященные двум юбилеям: 70-летию города и 80-летию НГДУ «Лениногорскнефть» прошли сегодня в Лениногорске с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«В 1945 году, когда вся страна праздновала Великую Победу, был создан Шугуровский укрупненный нефтепромысел, который положил начало новой странице в истории нефтяной промышленности страны. Спустя 80 лет мы с гордостью отмечаем, что НГДУ "Лениногорскнефть" остается одним из флагманов нефтедобычи Татарстана», – заявил Минниханов на официальной части праздника.

Он отметил, что за эти годы здесь добыли 677 млн тонн нефти, а годовая добыча управления превышает 2,7 млн тонн.

«Каждая десятая тонна татарстанской нефти добывается именно здесь, на лениногорской земле. Поистине впечатляющий результат», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он сообщил, что за этими цифрами стоит ежедневный самоотверженный труд тысячи работников управления, треть из которых – молодые специалисты.

«Управление подарило целую плеяду блестящих специалистов, ученых и руководителей, чьи имена вошли в золотой фонд нефтяной промышленности России», – сказал лидер республики.

#Рустам Минниханов #Лениногорск #нефтедобыча
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025