Минниханов: «Лениногорскнефть» – один из флагманов нефтедобычи Татарстана

Праздничные мероприятия, посвященные двум юбилеям: 70-летию города и 80-летию НГДУ «Лениногорскнефть» прошли сегодня в Лениногорске с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«В 1945 году, когда вся страна праздновала Великую Победу, был создан Шугуровский укрупненный нефтепромысел, который положил начало новой странице в истории нефтяной промышленности страны. Спустя 80 лет мы с гордостью отмечаем, что НГДУ "Лениногорскнефть" остается одним из флагманов нефтедобычи Татарстана», – заявил Минниханов на официальной части праздника.

Он отметил, что за эти годы здесь добыли 677 млн тонн нефти, а годовая добыча управления превышает 2,7 млн тонн.

«Каждая десятая тонна татарстанской нефти добывается именно здесь, на лениногорской земле. Поистине впечатляющий результат», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он сообщил, что за этими цифрами стоит ежедневный самоотверженный труд тысячи работников управления, треть из которых – молодые специалисты.

«Управление подарило целую плеяду блестящих специалистов, ученых и руководителей, чьи имена вошли в золотой фонд нефтяной промышленности России», – сказал лидер республики.